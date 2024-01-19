На днях Счетная палата Украины обнародовала шокирующие данные о сотрудничестве Министерства образования и науки с Международным банком реконструкции и развития по усовершенствованию высшего образования за 3 последних года

Как выяснилось, образовательные чиновники в тесном сотрудничестве с семейными и дружественными общественными организациями, которые сейчас по модному нужно называть стейкхолдерами, успешно освоили около …2 миллиардов гривен, пишут Акценты.

Какие же приоритетные задачи решали наши образовательные грантожеры?

На разработку «новой формулы финансирования вузов» было потрачено 10 миллионов долларов; на определение «правильных показателей при заключении соглашений с руководителями государственных вузов» - 20 миллионов долларов; а сейчас на подготовку законодательных изменений финансовой автономии вузов предусмотрено освоить еще 15 миллионов долларов.

Отметим, что вышеупомянутые вопросы обсуждаются постоянно и для их решения численное чиновничество Министерств и образовательных Нацагенств и сотни академиков Академии педагогических наук и так получит из года в год небедное бюджетное финансирование.

Но самое печальное в этой истории то, что за последние годы члены правительства так и не профинансировали в полной мере печать новых учебников для 5-6 класса, многие вузы зимой не имеют средств на отопление, сокращается фонд оплаты стипендий для студентов…, а на реформирование трех документов образовательные грантожеры успешно осваивают почти 2 миллиарда гривен!?

Одним словом имеем сообразительных и изобретательных образовательных грантожеров во время войны, для которых не образование и педагоги, а деньги больше всего