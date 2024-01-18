Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что в сбитии вражеских А-50 и Ил-22 однозначно не обошлось без РЭБ, а также ГУР получило доступ к базе документов рф, что, очевидно, также посодействовало операции.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«С кем общаюсь, все ломают над этим голову. Думаю, со временем мы узнаем, потому что информация где-то выйдет, как правило, у западных медиа, как это часто бывает, там появятся некоторые детали. Тем более, если там было применено именно западное оружие, а я думаю, что именно так где-то и было, то, конечно, они напомнят о том, насколько западные образцы вооружения помогают», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как рассказывает эксперт, ему попадалось 3 версии, первая из которых – это Patriot, который стоял рискованно где-то на линии фронта и увидел самолет ДРЛО А-50, а он большой, медленный, на радаре увидели и поразили. Вторая версия, продолжает он, это F-16, которые в таком случае уже есть в Украине, а третья – ракета С-200, Украина экспериментирует, переделала и вот результат. По мнению эксперта, здесь упускается важный момент – средства радиоэлектронной борьбы.

«Я допускаю, что они приняли участие. Почему? Буквально несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский сделал в своем обращении такой анонс, что могут быть хорошие новости, в частности, в смысле радиоэлектронной борьбы. 13 января, когда была атака баллистики, в Воздушных силах официально подтвердили, что часть ракет сбита средствами РЭБ. И потом это событие происходит. То есть, есть определенный логический ряд, который мы можем построить», - объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет эксперт, накануне была интересная новость, что ГУР получило доступ к определенной российской базе документов, очевидно, это дало возможность нам скоординировать, возможно, сигналы, возможно, что-то другое, но эту атаку удалось спланировать очень успешно.

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