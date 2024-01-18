Начальник Государственной экологической инспекции в Винницкой области Юрий Дубовой провел рабочую встречу с преподавательским составом факультета строительства, гражданской и экологической инженерии Винницкого национального технического университета.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.





В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества и эффективности работы веб-ресурса ЭкоЗагроза в современном мире. В частности, порядок внесения в него электронных обращений от граждан, ставших свидетелями экологического преступления.

Напомним, ЭкоЗагроза – это официальный веб-ресурс и мобильное приложение разработанные Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и партнеров, благодаря которому каждый сможет узнать достоверную информацию о состоянии воздуха, воды, почвы и других актуальных экологических данных.

На основании электронных обращений, полученных через ЭкоУгрозу, специалисты Инспекции осуществляют фиксацию фактов экологических нарушений, занимаются обследованием мест событий, составляют акты осмотра территорий и проводят расчеты убытков. Полученные материалы в дальнейшем могут служить доказательствами для определения степени загрязнения окружающей среды, квалификации совершенного преступления, вычисления вреда экологических преступлений, установления и привлечения к ответственности виновных.

Именно экологическое образование и воспитание призваны обеспечить молодое поколение научными знаниями о взаимосвязи природы и общества и активно участвовать в охране и улучшении окружающей среды.