Людмила Герасименко, Заслуженный экономист Украины, Вице-президент, Генеральный директор ВОО АППУ написала в собственном блоге мнения относительно Национальной стратегии доходов Украины. Приводим слова автора без комментариев редакции.

В последнее время развернулись ожесточенные дискуссии по поводу Национальной стратегии доходов Украины (НДСУ), ее положительных или, наоборот, негативных и рисковых предложений. Учитывая состояние реализации многочисленных предыдущих стратегий, выглядит не целесообразным обращать внимание на эти пункты и тратить свои силы и время на доказывание друг другу преимуществ и недостатков Нацстратегии. Для тех, кто действительно активно занимается деятельностью, связанной с содействием внедрению реформ, созданием благоприятных условий для субъектов хозяйствования, обеспечением ускоренного экономического роста, стимулированием бизнеса к детенизации, для развития отечественного производства и привлечения инвестиций – это очевидно, стоит тратить время на конкретные объекты, а не на визионные пункты.

О чем нацстратегия доходов?

Что у нас есть на сегодняшний день после опубликования НДСУ? Только большой общественный резонанс, точно не способствующий стабильности налоговой и финансовой системы Украины. Возможно, в процессе публичного обсуждения с участием ведущих аналитических центров, бизнес ассоциаций, ученых можно было бы избежать ряда негативных и рисковых предложений в НСГУ и тем самым избежать сопротивления, которое начинает назревать в стране. Конечно, закрытый процесс наработки значительно ухудшил качество документа.

Но есть очередной маяк МВФ, который необходимо выполнять для новой программы расширенного финансирования для Украины. Четырехлетняя программа предусматривает финансирование в размере около $15,6 млрд. В 2024 году помощь от МВФ составит $3,6 млрд. В целом бюджет Украины на 50% зависит от финансовой помощи международных партнеров.

Главное - это Концепция - идейный замысел или поиск путей решения задачи по увеличению доходов бюджета. То есть то, что будет принято законодателями в реальности, не обязательно будет соответствовать тому, что сейчас изложено в НСГУ, утвержденной Кабмином.

И предоставлять конкретные предложения/замечания нужно будет тогда, когда в Верховной Раде начнут появляться соответствующие Законопроекты относительно пунктов НДСУ.

Однако не стоит и сейчас складывать руки – следует работать каждому на своем месте и выжимать максимум из сложившейся ситуации. Важно помнить, и делать свои 100% там, где мы сейчас, и то, что мы можем сейчас делать, потому что у нас всех одна задача – победить врага и спасти Украину от этой «чумы». И так – у каждого свой фронт! И делать нужно то, что приближает Победу.

Мы в Ассоциации налогоплательщиков Украины считаем, что улучшение предпринимательского климата в Украине и надежные партнерские отношения между властью и бизнесом будут, когда каждая из сторон осознает наличие ответственности за совершенные нарушения: налогоплательщик за невыполнение своей обязанности по уплате налогов, контролирующие органы - за совершенные неправомерные действия, государственные институты – за качество и оптимальность расходования налогоплательщиков.

Какие отрицательные для экономики пункты в НСГУ?

Отмечу только негативное в НСГУ, против чего много лет подряд выступает Ассоциация налогоплательщиков Украины:

увеличение ставок налогов в Украину, которое исторически приводило не к увеличению поступлений в бюджет, а способствовало увеличению «теневого» сектора экономики»;

отмена и/или существенная обрезка упрощенной системы налогообложения для бизнеса;

внедрение тотальной фискализации для плательщиков единого налога;

запуск автоматизированной системы управления рисками (СУР). В этом отношении следует отметить, что критерии рисковости должны быть определены в соответствующем Порядке и утверждены органом исполнительной власти во избежание хаотичности его работы, как это случилось с СМКОР. Мы уже имеем горькую практику в течение длительного периода с введением системы СМКОР, которая стала источником проблем бизнеса;

расширение полномочий органов местного самоуправления по администрированию местных налогов. Администрирование местных налогов и сборов – это трудоемкий процесс, всеукраинская инвентаризация земель проведена не полностью; в Украине нет пока единой государственной системы регистрации прав на недвижимое имущество; значительный процент земель и недвижимого имущества отличного от земельного участка не взят на учет и не учитывается в государственном реестре прав на недвижимое имущество и т.д.

Что положительного в НСГУ?

По результатам опроса Киевского международного института социологии, более 2/3 украинцев считают, что власти прилагают недостаточно усилий по проведению реформ. Подавляющее большинство респондентов критически оценивают усилия власти по проведению реформ Очень досадно почти каждый день читать в средствах массовой информации о коррупционных схемах, которые создают чиновники, которые в первую очередь должны заботиться об обороноспособности страны. Наибольший запрос среди украинцев согласно опросу – на борьбу с коррупцией. 58% из них считают это задачей №1 для Украины. Поэтому пункт 4.2.1(a) НДСУ: «Обеспечить предупреждение и устранение коррупционных рисков в деятельности ГНС путем выполнения Антикоррупционной программы ГНС на 2023–2025 годы и ее обновление» – следует поддержать «обеими руками».

Уже более 7 лет подряд наша Ассоциация налогоплательщиков Украины публично выступает за введение персональной ответственности должностных лиц, в частности, председателей или заместителей председателей комиссий по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки /в Едином реестре налоговых накладных, в зависимости кто из них принял не правомерное решение в отношении плательщика налога по отнесению его к категории «рисковых», блокированию НН/РК или неприятию Таблиц данных. Потому бизнес просто страдает от необоснованно принятых решений, и никто за это не несет ответственность.

Вот что необходимо реализовать как можно скорее!

Самая крупная в стране коалиция бизнес ассоциаций - Украинский Совет Бизнеса, членом которого является Ассоциация налогоплательщиков Украины, недавно опубликовал Заявление, в котором призывает Кабинет Министров Украины и народных депутатов Украины организовать инклюзивный процесс обсуждения Национальной стратегии доходов с участием экспертов и бизнес ассоциаций, предоставить экономическое обоснование указанных в обращении УРБ пунктов Стратегии, и учесть предложения украинского бизнеса. По итогам обсуждений и расчетов – важно пересмотреть Нацстратегию в ряде пунктов и принять Кабинетом Министров обновленную качественную редакцию НСГУ.

Людмила Герасименко

Заслуженный экономист Украины

Вице-президент

Генеральный директор ВОО АППУ