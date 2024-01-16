«Имеем все юридические основания, чтобы заставить Россию пройти по крайней мере официальную процедуру членства в ООН», – отметил в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Такое мнение он высказал в ходе обсуждения обращения Министерства иностранных дел Украины к странам-членам ООН по аннулированию членства России в Организации Объединенных Наций и в Совбезе ООН.

«В заявлении МИД четко указано, что в соответствии с Уставом ООН остается неурегулированным вопрос обретения РФ членства в ООН и статуса постоянного члена Совбеза ООН», – подчеркнул политик.

Также он добавил, что 24 декабря 1991 года на заседании Совбеза ООН, тогда председательствующим представителем СССР было зачитано письмо тогдашнего российского президента Бориса Ельцина о том, что отныне вместо СССР членом ООН и постоянным членом Совбеза становится россия по принципу правопреемства.

«В течение 30 лет все, в том числе и Украина, закрывали глаза на то, что Россия вошла в Организацию Объединенных Наций только на основании упомянутого письма в обход обязательной процедуры. Министерство иностранных дел Украины официально обратило внимание мирового сообщества на этот факт: россия никогда не проходила обязательную уставную процедуру принятия в ООН», – заявил народный депутат.

Он также напомнил, что согласно статье 4 Устава Организации Объединенных Наций принятие в ООН происходит постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совбеза. Россия же навязала свое членство в ООН и предоставила себе статус постоянного члена Совета Безопасности односторонним решением, без соблюдения предусмотренной процедуры. Важно и то, что членство в ООН предоставляется миролюбивым странам, а россия уже давно не такова. К тому же, в действующем Уставе ООН до сих пор записано «СССР», а не «россия».

По мнению парламентария безосновательна и ссылка России на то, что Россия приобрела членство в ООН и статус постоянного члена Совбеза как государство, являющееся правопреемницей СССР.

«В «Договоре о правопреемстве», подписанном 4 декабря 1991 года, в том числе и Украиной, отмечается, что правопреемниками являются все бывшие государства СССР, кроме стран Балтии, а Россия — только в вопросе внешнего государственного долга и активов. При этом Украина по праву находится в ООН, поскольку является страной-основательницей Организации Объединенных Наций, тогда как РСФСР – среди стран-основателей этой организации не значится», – обратил внимание Арсений Пушкаренко.

Рассматривая дальнейшие перспективы лишения России статуса страны-члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН, он отметил, что прецедент по устранению члена Совбеза ООН уже был: в частности, в октябре 1971 года произошла замена Китайской Республики (Тайвань) на Китайскую Народную Республику.

Также в свое время процедуру принятия в члены ООН прошли все страны, входившие в состав бывшей Югославии, а также Чехия и Словакия после прекращения существования Чехословакии. Кстати, Сербия, как и Россия, также пыталась стать членом ООН как правопреемница Югославии, однако Совет безопасности (в том числе РФ) выступил против такого решения», – напомнил народный депутат.

По мнению Арсения Пушкаренко, следует учитывать, что в прошлом году Россия уже потеряла позиции во многих международных организациях, таких как ЮНЕСКО, в Организации по запрету химического оружия, в Международной морской организации и в Международном суде ООН. Поэтому, отметил политик, сделаны первые шаги к началу дискуссии о ее правомерном членстве России в ООН.