Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Так складывается, что украинская столица, открывшая прямой социальный лифт для кандидатов в депутаты от «Слуги народа» до ЕДИНОГО законодательного органа УКРАИНЫ, как-то неустанно их теряет.

Марьяна Безугла стала 4 «народной депутатом» от Киева, которая уже не представляет партию-коалицию от «Слуги народа».

До этого перестали быть «Слугами киевлян»:

- Юрченко, которого обвинили во взяточничестве;

- Буймистер, обвиненная в службе в пользу олигархов;

- Тищенко, который очень ответственно заботился о проблемах украинцев Таиланда…

Если добавить еще и депутата Яременко, который стал известен благодаря мониторингу рынка сексуальных услуг в Киеве и депутата Швеца, с первого дня представившего в ВР одного известного олигарха, бывшего спонсора Зеленского, то Киев постепенно остается без депутатов от «Слуги народа»!

На сегодняшний день Голосеево, Святошино, Оболонь, Шевченковский район…уже и так получили «обновленных депутатов», которые поддержат Президента и одновременно ненавидят партию Президента.

И что теперь сказать среднестатистическому киевлянину и киевлянке, которые сначала дважды выбирали «некоррумпированного и искреннего» Черновецкого, а потом поверили «новым и честным» «Слугам народа»?

Наверняка снова подскажет Остап Вишня, знаток ментальности украинского народа, в своих бессмертных «ЧУХРАИНЦАХ»:

«Если бы ЗНАТИЕ…»