В ноябре 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публично заявил о серьезной проблеме, которая давно обсуждалась в кулуарах: Украина столкнулась с недостаточностью ресурсов для продолжения наступательных действий, и война перешла в позиционный "тупик". Эта новость спровоцировала широкие обсуждения среди общественности, особенно по причинам этой ситуации, включая проблемы с мобилизацией и недостаточной западной поддержкой, пишетвоенный эксперт Андрей Васильчук.

Свежие снимки с фронта в Украине показывают заброшенные окопы, которые были эффективными в начале 2022 года, но сейчас абсолютно непригодны для текущей военной ситуации. Эти фотографии быстро распространяются через телеграмм-каналы, вызывая глубокую обеспокоенность среди общественности.

Но что делала Россия в конце 2022 года, когда оказалась в подобной ситуации после поражений в Харьковской и Херсонской? Начала строить укрепления, вызвавшие шутки украинцев и получившие название «линия суровикина». Сегодня мы видим как это действительно серьезно и что именно это остановило украинское контрнаступление в 2023 году. Но дало время врагу подготовиться к собственным активным действиям. Это видео, наверное, уже видели все.

Васильчук отмечает контраст между российской "линией Суровикина" и украинскими оборонными сооружениями. Он отмечает, что российские укрепления, хоть и вызывали сначала смех, оказались эффективными, в то время как украинские позиции остаются недостаточно укрепленными.

Какие укрепления построил Суровикин за 8 месяцев мы увидели, но что за 2 года сделали генералы во главе с Залужным? Залужный сегодня возглавляет рейтинги доверия, но большое доверие означает и большую ответственность… И если срочно ничего не изменить, совсем не с победами будет ассоциироваться эта фамилия.

Васильчук призывает руководство ВСУ и правительство Украины к немедленному решению критических вопросов. Он подчеркивает важность адаптации к изменяющимся военным условиям и необходимости разработки эффективных оборонных механизмов.

Текущая ситуация на фронте как предупреждение, так и вызов для украинского военного руководства. Васильчук отмечает критическую необходимость быстрой реакции и ответственности в решении военных вопросов.

Эта статья является попыткой привлечь внимание к критическому состоянию оборонных позиций Украины и потребности в ответных действиях со стороны военного руководства. Она освещает неотложность проблемы и призывает к изменениям, которые могут повлиять на ход войны.