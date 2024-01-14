Из-за продолжающейся войны довольно много украинцев едут за границу. Едут туда либо жить, либо в поездки. В США приезжает достаточно людей из Украины. У каждого по ходу случаются те или иные проблемы: кто-то просрочил визу, у кого-то возникла проблема в сфере трудоустройства, кому-то штрафы выписываются за те или иные нарушения и тому подобное.

Я заметил, что менталитет людей вашей части Европы таков, что когда возникает какая-то мелкая (на ваш взгляд) проблемка, то ее вроде как можно проигнорировать, а уже потом (если уж будет время и интерес) как-то попытаться ее решить. Возможно попытаться. Если кто-то уезжает из тех же США и не планирует пока туда возвращаться, то возникшая проблема игнорируется и забывается почти стопроцентно.

К сожалению, у нас это так не работает. Я объясню почему.

У США очень длинная и очень жесткая рука. Эта рука глубоко ввязана в нашу бюрократию. Как это часто происходит, человек может долго бороться с бюрократией, но так и не сможет ее пробить.

Наша система построена на четкой фиксации каких-либо сбоев или проблем. Любая даже маленькая ошибка забивается в наши системы, в любом месте она видна на компьютере, а вот удалить ее из систем страшно тяжело. Люди у нас часто попадают в различные проблемные ситуации из-за этого. К примеру, у кого-то внешность отдаленно похожа на человека, который совершил нарушение, или же его имя и фамилия созвучны с нарушителем каких-то правил – у такого человека точно будут проблемы. Они могут возникнуть в аэропортах, различных учреждениях, банках, фондах, даже в магазинах при покупке товаров. И человек просто не знает что ему делать. Куда бы он не обращался за услугой, наш алгоритм его отбрасывает. И выйти в итоге на кого-то, кто выслушает, поймет и что-то сделает, чтобы помочь – невозможно. Невозможно потому, что в США все построено именно на алгоритмах и системах, которые очень быстро выдают решения. Обыкновенный человек, который не имеет много времени и много денег, попадает, я бы так сказал, в настоящую мясорубку системы.

Поэтому, мой совет иностранцам, которые приезжают в США: нужно понимать, что у нас ужасно непрощающая система. Мы не прощаем больше, чем кто-либо. У нас имеет место такая пуританская культура, что всю жизнь будешь платить и отвечать за ошибки. Это у нас очень распространено. Отсюда и много криминальных дел. Неправильно заполнил какую-то форму – срок. И даже если человек отсидит свои 2 – 3 года за какую-то ошибку, будет уже абсолютно не опасен для общества, то все равно он не расплатится. Он всю свою жизнь будет жить как какой-то окаянный.

США отличаются в этом плане от постсоветских стран, где, например, человек может отсидеть в тюрьме, в итоге выяснится, что его подставили, и общество этот факт осознает и примет для себя. Общество в первую очередь будет не уважать правительство, которое невинного человека упрятало за решетку. У нас же наоборот. У нас на правительство молятся, поэтому, если кто-то имел какой-то сбой, то и через десятки лет (даже если арест был за какую-то мелочь) человек будет расплачиваться. Он всю жизнь будет страдать.

Поэтому, украинцы, которые приезжают в США, должны знать о нашей системе, что у нас любая даже мелкая ошибка зафиксируется везде, сохранится во всех компьютерных системах на десятилетия и отделаться от этого будет невозможно.

Почему в Украине проблемы у людей не редкость? Почему у вас происходят даже более резонансные вещи, как, к примеру, злоупотребления ресурсами для военных или покупки во время войны отдельными персонажами из МО отелей за границей?

Есть примеры того (и тут не только об Украине идет речь), что когда скандалы реально большие и очень громкие, то их можно быстрее заморозить, чем мелкие проблемы. Звучит парадоксально и странно, но так часто бывает. Все потому, что при большом масштабе проблемы часто легче договорится. Можно что-то кому-то «продать», кого-то можно «сдать» и так далее. Цена вопроса иная, поэтому и решается он часто намного быстрее. Еще потому, что в той же Украине (как и в других постсоветских странах) культура коррупции не считается постыдной. Так в США это видится. Такое впечатление, что ваши люди не знают, а как можно иначе действовать чтобы без коррупции. Поэтому они и не продумывают свои поступки, не понимают того, что что-то может выглядеть аморально. Они сначала делают все лишь себе в плюс, а потом уже пытаются, как у вас говорят, «пропетлять». Мол, «немножко же украл; иначе же нигде не происходит; а как еще возможно жить»?

Это я о крупных проблемах. Когда же человек сделал что-то мелкое, то он прочно попадает в нашу бюрократическую машину, из которой не вылезешь. И потом человек всю жизнь живет как какой-то полу-гражданин, полу-резидент. Для того чтобы выбраться, человек должен сделать громадную донацию на миллионы долларов, должен заплатить десятки или сотни миллионов, чтобы его простил президент или губернатор. Это уже как некая игра выглядит.

Тот же Эллиотт Бройди. Он два раза попадался, заплатил сумасшедшие деньги за то, чтобы его простил Трамп (хотя Трамп его лично не знал, разве что имя возможно где-то слышал). Но Трамп таки простил Бройди потому, что был явный договорняк. Все покупается. Бройди тогда отдал все, что у него было, чтобы не попасть в тюрьму. Очень грязный человек. Он попался на публичной коррупции два (!) раза – первый раз попался и через 8 лет попался на том же самом. Признался он и в третий раз, но тогда был свидетелем против своих же соратников. И что? И ничего. Бройди не попал в тюрьму. Ему простили. А если взять какого-то маленького человека, который имеет свой мелкий бизнес или работает водителем грузовика и пару лет назад приехал из той же Украины. Если он не туда положит мусор или что-то не то сделает просто по ошибке, то у него возникнут проблемы, которые он просто не сможет решить. Все будет зафиксировано везде и на очень долго. Он не сможет нанять юриста для решения вопроса. Юрист у нас – 25 тысяч долларов, только чтобы начать защищать. И гарантий нет ни на что – можно потратить 50 тысяч долларов на юриста, а в итоге все равно суд скажет, что нужно заплатить 500 тысяч штрафа или больше...

Вот поэтому, когда у иностранцев происходят какие-то сбои или ошибки, особенно в США, то нужно сразу их решать, не хитрить и не отмахиваться.

Если кто-то думает, что больше никогда не вернется в США и его проблема забудется, то он ошибается – шлейф американской проблемы будет жить и тянутся за ним в любой цивилизованной стране мира. И если через 10 – 15 лет, давно позабыв о своей проблеме, такой человек все же решит приехать еще раз в США, то его могут арестовать в каком-то аэропорту Северной Каролины лишь потому, что он когда-то не заплатил штраф за неправильную парковку в Орегоне.

Подобные вещи у нас никуда и никогда не испаряются. Любые проблемы в США желательно решать сразу.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)