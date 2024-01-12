Принятие 12-го пакета санкций – это подтверждение единства наших партнеров в усилении давления на Россию. Об этом заявил в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

При этом он отметил, что на РФ уже наложено более 18 тысяч санкций, тогда как В свое время на Иран было наложено не более 3600 ограничений.

«Решению Европейского Совета по наложению санкций предшествовало немало дискуссий. В частности, Словакия добилась исключения из этого санкционного пакета пункта ядерного топлива. Но, несмотря ни на что, этот пакет санкций был принят, и что важно – к нему присоединилась и Швейцария, которая является нейтральным государством», – подчеркнул народный депутат.

Он напомнил, что основными элементами 12-го пакета санкций является запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из России, а также запрет на реэкспорт в Россию товаров и технологий двойного назначения, используемых для производства оружия. Кроме того, был расширен список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского ВПК и перечень компаний (в том числе из третьих стран), сотрудничающих с ВПК РФ. И, наконец, был согласован запрет на транзит через РФ любых товаров двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны.

Политик подчеркнул, что для усиления контроля за исполнением санкций и предотвращения их обхода Евросоюз запретил российским гражданам владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в руководящих органах юридических лиц, оказывающих криптовалютные услуги россиянам. Кроме того, усиливается контроль за переводом средств за пределы ЕС. Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица. Кроме того, в 12-м пакете предусмотрены персональные санкции, в частности, к членам семей Путина и Медведева.

Арсений Пушкаренко также напомнил, что во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с дипломатами было отмечено несколько важных аспектов: санкции по россии, поддержку партнерами оружием, имплементацию Формулы мира.

«Уже продолжаются дискуссии вокруг будущего 13-го санкционного пакета, в частности, одной из наших задач являются санкции в отношении ядерного топлива и нефтепродуктов. Также нужно делать все, чтобы сделать невозможным обход россией введенных санкций, над чем и работает украинский дипломатический корпус», – отметил народный депутат.