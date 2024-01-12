С 05 по 11 января 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 67 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 179 протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 46 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 41 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 4 млн 463 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 2 млн. 525 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 855 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Днепропетровская Житомирская и Одесская области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму

1 млн 876 тыс. 566 грн. за уничтожение зеленых насаждений, неустановленными лицами, на территории полезащитной полосы вблизи с. Зеленое поле и с. Высокое поле Глеюватской сельской общины Криворожского района. Сообщения об уголовном правонарушении направлены в Криворожскую северную окружную прокуратуру.



Инспекцией Полесского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Пулинскому поселковому совету на сумму 1 млн 797 тыс. 950 грн. за незаконную порубку 222 деревьев разных пород на земельном участке между населенными пунктами

с. Будище и с. Свекла на землях коммунальной собственности Пулинского территориального общества.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданину на сумму 556 тыс. 342 грн. за незаконное добычу водных биоресурсов в канале, соединяющем г. Турунчук с оз. Путрино, в районе с. Троицкое, Одесского района.