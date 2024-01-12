В начале широкомасштабного вторжения в странах Европейского Союза было арестовано около 28 миллиардов евро частных российских активов и еще 207 миллиардов евро, принадлежащих российскому центральному банку. Об этом отметил в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко во время обсуждения механизма использования доходов от замороженных активов россии в пользу Украины, предложение по которому недавно одобрила Европейская Комиссия.

Народный депутат также напомнил, что решение о заморозке резервов российского центробанка было принято уже 26 февраля 2022 г. в рамках третьего санкционного пакета. К нему присоединились не только страны-члены ЕС, но и США, Канада и Великобритания. И выразил надежду, что в конце концов будет утвержден механизм, когда хотя бы проценты доходов от частных и суверенных российских активов будут направлены на восстановление Украины.

«В целом суверенные активы неприкосновенны, и прецедентов передачи таких замороженных активов третьему государству еще не было. Однако надеемся, что это произойдет. В общей сложности речь идет о направлении Украине выделенных доходных процентов из российских активов на около 15 миллиардов евро в течение ближайших 4 лет. Но, конечно, этого будет мало, чтобы компенсировать все, что было разрушено в Украине из-за российской агрессии», - заявил Арсений Пушкаренко.

По его мнению, использование процентов от доходов замороженных средств России для восстановления Украины должно опираться на правовые механизмы. И для того, чтобы это произошло, нужно предпринять несколько шагов. Во-первых, эту сверхприбыль нужно отделить от самих российских активов. Во-вторых, идентифицироваться в системах бухгалтерского учета. В-третьих, эта сверхприбыль должна быть отнесена к бюджету ЕС.

Все эти шаги требуют большой подготовительной работы. С другой стороны, мы постоянно подчеркиваем, что дома, детские сады и школы, больницы, которые были разрушены в результате российской агрессии, придется отстраивать нам с международными партнерами – и для этого потребуются большие средства. Соответственно возникает вопрос: почему наши партнеры за свой счет должны нам помогать восстанавливать разрушенное РФ, если в их государствах находятся замороженные российские активы? Украина осознает сложность процесса и с пониманием относится к опасениям партнеров по поводу того, что передача активов может подорвать доверие к европейской финансовой системе. В то же время, это будет справедливый шаг и предостережение странам, которые захотят проявить агрессию в отношении другого государства», – подчеркнул парламентарий.

Также Арсений Пушкаренко убежден, что эти замороженные активы должны быть дополнительными средствами и не рассматриваться как источник наполнения Программы Ukraine Facility, в рамках которой уже в январе Евросовет планирует выделить 50 миллиардов евро Украине на ближайшие 4 года.