Новые законодательные инициативы, предусматривающие более жесткую мобилизацию, спровоцируют новую волну нелегального оттока населения, а также приведут к росту небывалой коррупции, что для украинского государства будет иметь крайне негативные последствия. Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу пишет Правовой контроль.

Парламентарий признался, что категорически против поданных в Раду Кабмином по запросу военного руководства законопроектов 10378/9 об усилении мобилизации (и наказании за уклонение). Более того, он расценивает эти инициативы как проявление «совковости» и попытку усилить «рабовладельческую философию» в законодательстве.

«Если бы военное руководство ставило целью реальное повышение нашей обороноспособности, то они должны инициировать совсем другое. Стоило бы убрать следы принуждения, чтобы даже гражданам, которые по разным причинам не могут/хотят служить/воевать, не было смысла как-то прятаться от военкоматов. Все бы спокойно ходили в ТЦК или заочно уточняли свои учетные данные. А ТЦК спокойно выполняли бы свою функцию – поиск и работа с теми, которые реально могут быть полезны в армии, которые по своим физическим и морально-волевым качествам потенциально готовы выполнять боевые задачи», - пояснил он.

Мазурашу настаивает: нельзя силой людей заставлять идти служить и защищать Родину. Напротив, уверен нардеп, жесткая мобилизация спровоцирует крайне отрицательные для государства явления.

«“Такая” мобилизация, в смысле “совковая” (когда расчет на угрозы и принуждение, когда пытаются тупо выполнять количественные планы, совершенно наплевав на качество), уже теперь очень вредит и гражданам, и армии, и экономике, и стране в целом…», - подчеркнул Мазурашу.

В частности, такая ситуация приведет к новому оттоку населения, причем преимущественно нелегальному. К тому же, отмечает политик, произойдет рост коррупции, поскольку нежелающие уходить воевать всеми способами будут избегать мобилизации.

«Понятно, что люди, которые по разным причинам даже в условиях войны не видят себя в армии и какими “беспредельными” действиями ТЦК не дают работать на экономику (а следовательно, и на обороноспособность), ищут, как вырваться из этого специфического варианта “рабства”. Часть просто скрывается, что тоже никак не способствует укреплению обороноспособности, а наоборот. А некоторые ищут и находят варианты как “вырваться из рабства” (такую формулировку не раз слышал, и это очень больно). И фактически деньги, которые могли так или иначе пойти на поддержку экономики и ВСУ, оказываются в карманах вороватых людей, которые либо из-за схем в Государственной (пограничной) системе, либо “псиными тропами” выпускают граждан за границу», - пояснил он.

Мазурашу подчеркивает, что своими действиями власть не только не способствует возвращению беженцев в Украину, а ровно наоборот.

«Точнее, похоже, обратно хотят вернуть мирящихся с ролью “рабов государства”. А вот реальных представителей свободного народа свободной страны здесь уже не очень видят», - отметил он.

В то же время парламентарий акцентировал внимание на том, что у государства нет финансовых средств на проведение усиленных мобилизационных мероприятий. Также собеседник не исключает и новый Майдан из-за недовольства населения принудительной мобилизацией.

«Не исключено, что даже в нашей команде могут быть заинтересованы в помощи врагам. И если очень постараться (как теперь и делают), то “такой мобилизационной работой” и другими “закручиваниями гаек” можно довести дело и до такого подарка агрессорам, как очередной “Майдан” или какие-то другие внутренние противостояния», - подытожил он.