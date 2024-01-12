Многолетняя гегемония США в мире может прийти к финалу. Этому способствуют не только политические шторма в самой Америке. Конечно, повторное избрание Трампа на пост Президента повлечет за собой снижение авторитета в мире. Но, похоже, мировые лидеры не хотят пассивно наблюдать за развитием событий, а стремятся постепенно перехватывать инициативу – политическую, экономическую и безопасность. Формирование новой мировой "оси зла" становится дополнительным весомым аргументом на этом пути.

Может ли сегодня Европа быть абсолютно уверена в собственной безопасности в случае возникновения глобального конфликта? События в Украине и на Ближнем Востоке четко доказали – надежды в качестве гарантов исключительно на США и структуры НАТО могут быть ошибочными. Североатлантический альянс стал слишком неповоротлив. К тому же, в его составе есть ряд стран, интересы которых резко контрастируют с общеевропейской повесткой дня. США… по меньшей мере, вошли в период политической нестабильности, который неизвестно когда и как закончится.

Вопрос создания объединенной армии Европы давно стоит в повестке дня. Пока – исключительно в политическом смысле. Впрочем, после недавнего заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни тема вполне может перейти в практическую плоскость. Как минимум посредством создания действенной концепции. В частности, Таяни упомянул не только конкретные угрозы со стороны "мировой оппозиции", но и миротворческие и лидерские стремления современной Европы. А для этого нужна сильная армия, которую не способна создать ни одна страна своими силами. Вывод – пора объединить усилия на этом пути.

Понятно, что такие планы не могли остаться без ответа "другой стороны". Руководство России рассматривает как серьезную угрозу возможность возникновения, кроме НАТО, нескольких дополнительных военных объединений – армии Европы или отдельных блоков между европейскими странами, задачей которых будет противостоять расширению российской угрозы.

Понятно, что в этой ситуации Россия решилась на активные действия. На сегодняшний день есть данные украинской и международных исследований о том, что в Европе уже работает группа специалистов 7-го управления службы внешней разведки России. Их первоочередной задачей является срыв планов по созданию объединенной европейской армии. К "работе" привлечен ряд европейских политиков и партий, так или иначе связанных с Россией. Методы привлечения новых игроков вполне традиционны для россиян – коррупция, шантаж и обещания политических достижений в случае успешного воплощения проекта. Сам Орбан комментирует цель своего председательства достаточно оригинальным способом: "Мой план состоит не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать". Также нет сомнений, что глава Венгрии также попытается занять пост президента Европейского совета после отставки Шарля Мишеля. Правда, в Европе в последнее время все больше слышны голоса, призывающие лишить Орбана права занять этот пост, или даже вообще забрать у Венгрии право голоса (согласно части 2 статьи 7 Договора о ЕС). Кто выиграет в этом противостоянии точно неизвестно, а потому неопределенность будет сохраняться еще минимум полгода.









Для достижения цели россияне мобилизуют своих традиционных союзников: словацкого премьера Фицо и ряда политиков из Албании, Сербии, Северной Македонии. К ним могут присоединиться другие европейские политики, которые симпатизируют России, в частности - Марин Ле Пен и ее "Национальное объединение", которое стабильно набирает популярность в последние годы.

Для реализации "проекта" Орбану уже доставлено 70 млн. евро. Впрочем, эта сумма, вероятно, не станет окончательной – россияне не скупятся на бюджеты своих спецопераций. Тем более что непосредственно операцией руководят специалисты упомянутого 7-го управления, славящиеся своим умением "осваивать" бюджеты

В качестве первоочередных задач определены: срыв планов о выделении Украине 50 млрд. евро, задержка или приостановка поставок оружия, торможение производства оружия и боекомплекта, сопротивление созданию объединенной армии Европы, общая дестабилизация ЕС – политическая, экономическая, социальная.

Станет ли Европе силы и упорство противостоять такому "вторжению" - вопрос пока открыт. Едва ли не единственным положительным моментом в этой ситуации является то, что позиция Орбана стала кровавым мозолем не только для Украины.