Вадим Столар и его команда закупили и передали представителям Госпогранслужбы системы для детекции и уничтожения беспилотников врага. Такая информация обнародована в сюжете Новости.Live.

Вадим Столар подчеркнул важность помощи, спасающей жизнь военных

"Основной задачей нашего Фонда в сфере военной помощи всегда является сохранение жизней украинских бойцов, а также обеспечение их современным оборудованием и экипировкой. Поэтому мы продолжаем передавать на фронт все необходимое: от бронежилетов и тепловизоров до автомобилей, беспилотных летательных аппаратов и антидроновых комплексов», – подчеркнул Вадим Столар.

Волонтер Наталья Приходько добавила подробности относительно самих аппаратов и их важности для фронта.

"Сегодня мы передаем украинским пограничникам комплексы для выявления и противодействия дронам. Это передовые устройства радиоэлектронной борьбы со средними и малыми беспилотниками. В современной войне БПЛА стали значимым фактором и, к сожалению, враг бесперебойно использует их. Поэтому нашим военным необходимо защищаться от этой угрозы, и передаваемая командой Вадима Столара техника предназначена именно для таких ситуаций», – поделилась Наталья Приходько.

Бойцы высоко оценили РЭБ-принадлежности, переданные командой Вадима Столара

Пограничники указывают, что средства радиоэлектронной борьбы абсолютно необходимы для любой группы, которая отправляется выполнять боевые задания. Они ведь ежедневно имеют дело с ударными БПЛА, которые массированно запускает противник.

"Представители ВЧ, к которой я принадлежу, выражают благодарность Вадиму Столару за эти средства для проведения радиоэлектронной борьбы. Это не просто помощь и облегчение выполнения неотложных задач, а еще и шанс сохранить больше жизней наших военных", – отметил военнослужащий Государственной пограничной службы Украины под позывным "Шум".

Напомним, что вообще от вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинские бойцы получили более полутысячи единиц специализированной техники и высокотехнологичного оборудования, а также около 50 тысяч единиц разного военного снаряжения и экипировки от БФ Вадима Столара.





