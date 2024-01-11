Даниил Монин о перспективах возврата Украинских беженцев на примере Чехии.



Можно на примере Чехии оценить перспективы возврата людей в Украину после войны. Сейчас в Чехии находится около 400 тыс Украинцев. При этом посмотрите как с каждым кварталом растет тех кто работает и причем работает целый рабочий день.

Уже 75% мужчин и 69% имеют работу в Чехии по состоянии на ноябрь 2023 года. Причем 58% уже работают полный месяц.

Это означает что они полностью уже устроились. А те кто не устроились - просто имеют либо маленьких детей либо имеют проблемы с языком.

О чем это говорит, что 60% кто сейчас в Чехии - очевидно не вернуться. Они уже устроились.

Да и куда возвращаться?

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал статью Die Welt о том, что ВСУ могут готовить операцию по освобождению Крыма, когда получат F-16.

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