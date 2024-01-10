Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что новый закон о мобилизации должен учитывать права и свободы украинцев.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мобилизация не может быть без справедливости. И, конечно, власть, чиновники, элита, депутаты, прокуроры всех уровней, их дети, родственники, племянники, друзья, партнеры должны своим примером показать. Без этого ничего не получится, люди будут терять вот это ощущение справедливости», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, нам ни в коем случае нельзя сейчас запускать процесс самоуничтожения внутри страны, мы должны быть сплоченными. Как отметил Дмитрий Спивак, отсутствие справедливости может породить противоречия внутри страны, которые делают нас только слабее.

«Поэтому закон должен быть, но он должен учитывать права, не нарушать свободы граждан. В это же время власть должна найти другие формы диалога, конечно же, должны быть мотивационные какие-то моменты», - заявил Дмитрий Спивак.

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