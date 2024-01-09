Об этом он рассказал на своем канале.

«В скором времени эти губернаторы не будут знать, куда там вывозить своих жителей, потому что будет прилетать там в других областях тоже. Я очень на это надеюсь, и это прекрасно. Наконец-то в россии поняли, что война и к ним постучалась. Не так просто, что новости какие-то где-то, а вот прямо конкретно в их доме», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, все больше россиян сейчас голосует в социологических опросах против войны, большинство россиян после этих обстрелов начало высказываться за прекращение войны. Как отметил Борис Тизенгаузен, россиянам страшно, полки в магазинах пустые и жить стало вообще некомфортно.

«И россияне начинают доходить до того, что, может быть, пора заканчивать войну. Это работает, это действует. И это малоприятно для российского руководства», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, у россиян новый отчаянный сценарий по Авдеевке: раскрыта его суть.

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал о продвижении ВСУ на юге, чего ожидать в ближайшее время: «Станет ключевым элементом».