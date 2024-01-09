Политтехнолог Олег Постернак заявил, что россия воюет против мирного населения Украины точно так же, как и нацисты во время Второй мировой войны терроризировали людей.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, эти массированные ракетные обстрелы Украины со стороны рф наводят на некую параллель со Второй мировой, тем более, что путин так любит историю. В частности, вспоминает он, 29 декабря (когда и у нас был обстрел) 1940 года Лондон был в эпицентре самого разрушительного и масштабного за всю историю Второй мировой войны авианалета немецких бомбардировщиков.

«Тогда в городе вспыхнул огромный пожар, сотни погибших и огромное уничтожение инфраструктуры. Аналогия тоже уместна в данном случае, потому что, как и гитлеровские войска уничтожали гражданское население Англии, несломленной Англии до конца, так и неонацистская группировка просто сейчас воюет с гражданским населением Украины», - подчеркивает Олег Постернак.

Также гость программы заметает, что чекисты ведь любят проводить такие дела чести, а Украина солидно потопталась на российской авиации и хорошо била по Крыму, там погибли масса российских военнослужащих. Так что, констатирует он, за это россия решила дальше терроризировать гражданское население.

«Но это военное преступление, это типичный теракт. Это позиция слабого. россия, достигая неприятных для Украины жертв, ведет себя как слабак, они не способна на поле боя в открытом честном бою показать себя, реализовать свои планы. Она это делает, разворачивая террористический фронт против мирного населения. Для будущего трибунала это увесистый набор доказательств, который определит фабулу этого дела и приведет, я надеюсь, к ответственности», - заключает Олег Постернак.

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