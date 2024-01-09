В течение 2023 года государственные инспекторы по охране окружающей среды Сумской области фиксировали многочисленные случаи образования несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сумской области.

Так, при проведении мероприятий по предотвращению и выявлению административных правонарушений, в том числе и при проработке обращений граждан, поступивших в Инспекцию, на территориях общего пользования Инспекцией обнаружено 86 свалок. Общая площадь засоренных земель составила 49556 м2.

Наибольшее их количество было обнаружено на территории г. Сумы – 43, Шосткинского городского территориального общества – 12 и в с. Гамалеевка Шосткинского района – 5, в городах Ромны, Тростянец, Ахтырка, а также на территориях других общин области: Боромлянской, Садовской, Нижнесыроватской, Николаевской, Степановской, Краснопольской, Путивльской, Сумской, Сыновской, Лебединской.

Некоторые из обнаруженных из стихийных свалок были убраны сразу после их обнаружения. Однако Инспекции приходилось направлять и официальные требования в адрес руководителей территориальных общин по ликвидации свалок. В общем, по имеющейся в Инспекции информации, по завершении 2023 только 23% из выявленных Инспекцией несанкционированных свалок было ликвидировано. Площадь ликвидированных свалок составила 25 681 м2.

В частности, в Инспекцию поступила официальная информация о ликвидации 13 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в г. Сумы и по одному – в с. Гамалеевка Шосткинской МТГ, в г. Ахтырка и Тростянец, в пгт. Низы Садовской СТГ, в с. Станова Тростянецкой МТГ, в с. Вязенко Путивльской МТГ и в с. Подолья Синовской СТГ.

Работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в 2024 году продолжается.

Инспекция напоминает, что согласно статье 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов принадлежат собственные (самоуправляющиеся) полномочия: организация управления бытовыми отходами, отходами строительства и сноса, организация благоустройства населенных пунктов, разработка и реализация местных планов управления отходами, введение раздельного сбора бытовых отходов и выполнение целевых показателей подготовки к повторному использованию и рециклинга бытовых отходов, обеспечения ликвидации несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов. Также статьей 26 Закона Украины "Об управлении отходами" определено, что полномочиями органов местного самоуправления в сфере управления отходами, среди прочих, является обеспечение ликвидации несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов. Согласно статье 15 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», местные советы несут ответственность за состояние окружающей природной среды на своей территории в пределах предоставленных полномочий.