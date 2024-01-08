За последние времена вооруженной агрессии рф ситуация усугубляется не только человеческими страданиями, но и серьезными последствиями для природы. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Посредством инфографики специалисты Госэкоинспекции визуализируют различные аспекты этой проблемы, такие как уничтожение лесных массивов, загрязнение водных ресурсов, потеря биоразнообразия и другие аспекты экологического равновесия. Обновленные данные предоставляют информацию о размерах ущерба для окружающей среды.

Эта информация является ключевой для формирования мирового сознания об экологических проблемах, связанных с войной. Она дает возможность глубже понимать масштабы природных катастроф, вызванных военными действиями.