Зарегистрированная в Люксембурге компания ABH Holdings SA, связанная со структурами бывшего "Альфа-Банка", подала судебный иск против Украины через национализацию "Смысл Банка" (бывший "Альфа-банк").

Об иске идет речь в прессрелизе компании.

Иск подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID).

Заявленная сумма составляет более одного миллиарда долларов США.

Правовым основанием иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций.

Михаил Фридман находится под санкциями Великобритании, США и Евросоюза. В августе 2023 года прокуратура Украины возбудила против него уголовное дело по подозрению в выводе денег "Смысл Банка". По данным МВД Украины, за пределы страны было выведено около 700 миллионов гривен.

В сентябре Служба безопасности Украины выдвинула российскому бизнесмену подозрение в финансировании войны в Украине, а в конце декабря объявила его в розыск. По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов в РФ. Среди прочего речь идет о "Тульский патронный завод" и "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", производящий высокотехнологичное оборудование для российских боевых самолетов и вертолетов.