Соучредитель Монобанка Олег Гороховский требует пожертвование в 10 млн грн для ВСУ, чтобы возобновить платежи для Cosmolot.

Об этом пишет Информатор.

Пользователи Монобанка не могут пополнить депозит для сайта онлайн-казино Космолот. Такое решение принял Олег Гороховский после того, как нашел приложение в стилистике Monobank, через который кто привлекал новых клиентов для азартных игр. Хотя это приложение не имеет отношения к самому Cosmolot, но банкир применил санкции против компании и требует деньги для возобновления сделок. Почему соучредитель Монобанка допустил ошибку - далее в материале.

"В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами Monobank в казино "Космолот". Нашим брендом так пользоваться нельзя", - указал Гороховский. Он продемонстрировал приложение, в котором использованы в рекламе дизайн и название, подобные логотипу Monobank.

Возобновить сделки через Монобанк для Cosmolot бизнесмен-ньюсмейкер Гороховский пообещал лишь в том случае, если компания заплатит 10 млн грн донатов на ВСУ. Хотя дело выглядит благородным, но это больше похоже на шантаж других бизнесменов, чем-то не понравившихся. Или на принятие решения по некомпетентности или без анализа ситуации на эмоциях.

То, что увидел Олег Гороховский на своем гаджете, это приложение, с помощью которого разные дельцы привлекают новых клиентов на сайт "Космолот". Этот вид деятельности называется "арбитраж трафика". Однако приложение не принадлежит владельцам или сотрудникам Космолота.

Арбитраж - вид заработка в интернете, заключающийся в том, что третьи лица собирают рекламу в пользу какого-то бизнеса. Они создают рекламу, собирают через нее трафик и благодаря этому привлекают новых клиентов на сайты или приложения компаний, в интересах которых это делается. Арбитражник всегда покупает рекламу за свой счет, никто не предоставляет ему бюджет. Деньги он получает только за результат. В зависимости от проекта арбитражнику платят за заявки, регистрации или заказы.

В данном случае именно бизнесмен-арбитражник использовал похожую на Monobank стилистику для привлечения новых людей на сайт Космолота и соответственно для получения заработка благодаря этому. Фактически вина в инциденте на этом арбитражнике. Если Монобанк и должен был наказать, то арбитражника и автора приложения.

Космолоту нужны новые клиенты. Он платит арбитражникам за пополнение счета на сайте новыми клиентами (когда новые клиенты вложат средства на сайте заказчика). Таких арбитражников могут быть тысячи. А как эти арбитражники привлекают людей – компания не вмешивается в их деятельность и обычно не знает. Кстати, Монобанк тоже раньше воспользовался услугами арбитражников для привлечения клиентов.

Поэтому в данном случае запрещать платежи с карт Монобанка на счета Космолот вообще не было никаких оснований. Кстати, к концу 2023 года “Космолот” уже передал для Вооруженных сил Украины 50 ударных дронов на 100 млн грн. И о плане перестать поддерживать ВСУ в компании не заявляли.

Нас интересует реакция Национального банка Украины, Visa и Mastercard на поступок соучредителя банка Олега Гороховского. Поэтому мы направили к ним запросы о предоставлении информации, чтобы узнать, насколько правомерными они считают действия банка. Их ответы мы также опубликуем. Ведь подобная избирательность в применении ограничений против клиентов наблюдается не впервые.

Позиция управления банка не всегда идет на пользу

Как сообщил соучредитель медиахолдинга “Информатор” Сергей Шишкин, он также имел проблемы с Монобанком после сбора донатов на дроны для ВСУ и закупили их. Мужчина собрал донаты, а Монобанк заблокировал платежи в адрес компании, являющейся дилером дронов. Сергей рассказывает, что в первой половине 2022 года Монобанк ввел какую-то дополнительную комиссию в 0,5% по платежам для компании Флай Технолоджи, которая занимается поставкой квадрокоптеров. Поэтому компания открыла счет в другом банке.

“Мы у них (“Флай Технолоджи”, - Авт.) заказали достаточно много дорогих дронов с тепловизорами. Собрали около нескольких миллионов гривен. Первую партию я заплатил через Монобанк. А последующие платежи не доходили и возвращались. А это была критическая стадия войны! Некоторые люди сбрасывали по 30 гривен донатов, чтобы помочь фронту с последних денег.

Я обратился в Монобанк, они начали оправдываться, ссылаясь на Нацбанк. При чем здесь Нацбанк?! Из-за ПриватБанка нормально за все платили, а через Монобанк не получалось. Они позже признали, что в какой-то момент решили так рассчитаться с Флай Технолоджи.

Тогда летом 2022 года, чтобы минимизировать комиссию, мне пришлось стоять в очередях и снимать каждый день по 99 тысяч гривен наличными, чтобы рассчитаться за эти дроны. А это люди надонатали. Я потратил больше недели, чтобы эти дроны приобрести. При этом еще и была комиссия по снятию наличных. Это вместо того чтобы все сделать мгновенно в один клик. А сейчас что-то похожее: по принципу "награждают непричастных и наказывают невиновных", - рассказывает Сергей Шишкин.

Такая практика говорит о том, что банк может не производить платежи выборочно тем, кто почему-то не нравится руководству. Это неправильно. При этом банк не является регулирующим или карательным органом. А мы ждем, как расценят такую ​​политику банка по отношению к бизнесу в НБУ и Mastercard и Visa.