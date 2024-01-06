Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вот уже почти неделю украинское общество обсуждает очередной публичный выпад УКРАИНОНЕНАВЫШЕНИЯ от «Вечернего квартала».

И каков же результат? - Извинение и занесение на сайт «Миротворец»?!

Почему Вы спросите?

Ибо в воюющей Украине до сих пор ОТСУТСТВЕННЫЕ нормы административной и уголовной ответственности за УКРАИНОФОБИЮ (украиноненависничество)! Накануне войны моя петиция о необходимости правового нормирования проблемы предотвращения и противодействия украинофобии набрала 730 голосов. Потому что тогда было не до того: большинство украинского народа вместе с властью большим строительством занимались и жарили шашлыки.

Только под общественным давлением и фактом деятельности многочисленной пророссийской колонны, помогавшей русской орде убивать, насиловать и грабить украинцев, Верховная Рада законодательно нормировала понятие «украинофобия». В Законе Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов» от 21 марта 2023 года в статье 2 читаем:

«…6) украинофобия - дискриминационные действия, публично высказанные призывы, в том числе в медиа, в литературных и художественных произведениях, отрицающих субъектность Украинского государства, украинской нации, борьбу против покорения, эксплуатации, ассимиляции Украинского народа, а также правомерность защиты политических, экономических, культурных прав Украинского народа, развития украинской национальной государственности, науки, культуры, презирают удельные этнокультурные признаки украинцев, игнорируют украинский язык и культуру».

То есть, обще говоря, системная публичная деятельность направлена ​​на «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО УКРАИНСКОГО в УКРАИНЕ» является проявлением УКРАИНОФОБИИ.

Почему же этот «Вечерний квартал» и другие «кварталы» как «организованные УКРАИНОФОБСКИЕ группировки» не привлечены к ответственности?

Ибо ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (даже административную) за УКРАИНОФОБИЮ Верховная Рада «ЗАБЫЛА» ввести!

Поэтому и в дальнейшем всевозможные арестовичи на деньги всевозможных левочкиных могут спокойно и публично рассказывать, что украинцев как нации нет, а это «смесь поляков и евреев», а всевозможные «кварталы» – порочат нашу историю, язык и культуру!

Более того, всевозможные бывшие орденоносцы «русского мира» (о чем сегодня написал журналист и поэт Виктор Тютюн из героического Херсона), которые еще вчера пропагандировали «великую Российскую империю и ее великую культуру», уже с помощью СМИ становятся «великими украинцами и украинками»!

Поэтому мы должны требовать от власти ДЕЙСТВИЙ и РЕШЕНИЙ, а не патриотических речей в защиту нашего УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА, его ЯЗЫКА, ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ.

Ибо только ПОБЕДА в МИРООБЗОРНОЙ ВОЙНЕ со «страной-террористом и идеологией российского мира» будет гарантировать нам МИР в будущем.