Военный Святослав Дубина сообщил, что нам нужно сейчас думать над применением нестандартных шагов на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Первая задача на следующий год – доказать свои требования, свое видение. Мы должны сформулировать доктрину безопасности, которая будет основываться на вопросах безопасности наших бойцов, безопасности мирного населения», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, в начале войны мы смогли отбить широкомасштабное наступление, удержать Киев и перевести войну в позиционную фазу. Как отметил Святослав Дубина, далее нужны нестандартные и асимметричные шаги, которые смогут привести нас к победе над оккупантами.

«Стратегией войны на следующий год я вижу доктрину «Бермудского треугольника», где россияне, которые заходят на территорию Украины, исчезают. Они должны понять, что ничего хорошего от попадания на украинскую территорию не будет», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, ВСУ готовятся к новой операции на территории россии: «У нас есть особый план».

Также Politeka сообщала, что боец ВСУ назвал даты нового наступления россиян: «Нужно быть готовыми».





