С 29 декабря 2023 года по 04 января 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 59 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 97 протоколов.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 36 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 28 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 447 тыс. грн.
Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 481 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 450 тыс. грн.