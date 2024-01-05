С 29 декабря 2023 года по 04 января 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 59 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 97 протоколов.





Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.