Экономический эксперт Юрий Гаврилечко сообщил, что даже самая совершенная система ПВО не может защитить от всего.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Они это делают потому, что могут. И если у нас нет возможности дать адекватный отпор, они будут это делать и дальше. Невозможно выиграть войну, сидя в обороне. Вроде бы это банальная фраза, но от этого она не становится менее актуальной», – сообщил Юрий Гаврилечко.

По словам экономического эксперта, для того, чтобы ракеты не летели на территорию Украины, мы должны также наносить удары по территории россии, чтобы обезопасить себя от дальнейших атак. Как отметил Юрий Гаврилечко, наша система ПВО сейчас считается первой в мире по эффективности, но даже она не может гарантировать абсолютную безопасность.

«Ни одна даже самая совершенная система защиты не может обезопасить от всего, так не бывает. И потому от работы вторым номером нужно переходить к работе первым номером, а для этого должна работать экономика», – сообщил Юрий Гаврилечко.

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