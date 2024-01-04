Журналист Эдуард Глеза сообщил, что новым критерием для бронирования могут сделать уплату налогов.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Окончательного концепта, как и документа, описывающего новый подход, пока нет. Но новая идея бронирования может быть рассмотрена в парламенте между первым и вторым чтением законопроекта об усилении мобилизации. Итак, в чем суть программы? – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, бронирование планируют осуществлять через синхронизацию государственных реестров. Как отметил Эдуард Глеза, военнообязанный рабочий при уплате налогов в системе «Оберіг» получает соответствующий QR-код, срок действия которого составит 45 дней.

«И этот QR-код будет подтверждать его забронированность. Но указанная норма требует изменений в Налоговый кодекс, поскольку отчетность по НДФЛ посылается раз в квартал, а не ежемесячно», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, часть украинцев потеряет денежную помощь в 2024 году: кто больше не получит выплат.

Также Politeka сообщала, что отмена пенсий ждет часть украинцев в январе: в ПФУ объяснили нюансы.