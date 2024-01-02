Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не соглашается с решением Кабинета Министров Украины о сокращении предельной численности АРМА на 169 единиц.



Об этом сообщает прессслужба АРМА.



Экономя на кадровом обеспечении Нацагентства, Правительство ограничивает его способность выполнять возложенные на орган задачи и функции, в том числе по новым прозрачным порядкам.

Самое главное – АРМА не сможет обеспечивать прогнозируемые многомиллиардные поступления в государственный бюджет, что недопустимо на фоне заявления МВФ о необходимости поиска Украиной дополнительных источников финансирования.

При этом АРМА предложено оптимизировать численность работников государственного органа путем уменьшения предельного количества работников на 45 штатных единиц.

Агентство понимает государственную политику Правительства и нагрузку на госбюджет во время войны, поэтому предложило перевести штатные единицы межрегиональных территориальных управлений (МТУ) в количестве 105 человек на центральный аппарат.

Таким образом, от предложенного перераспределения штатных единиц на 2024 год должно быть: в центральном аппарате АРМА - 300, а в МТУ - 90 штатных единиц (в общей сложности - 390 вместо 435 человек).

Впоследствии АРМА получила заключение Минфина о согласовании акта с замечаниями от 25 декабря (№ 08010-05/643-5/36345). По результатам переговоров с Минфином было достигнуто понимание поддержки позиции АРМА с поэтапным набором работников.

29 декабря 2023 года на заседании Кабинета Министров Украины были одобрены изменения в постановление КМУ № 85 без учета позиции АРМА и заключения Минфина .

Планы АРМА по кадровому обновлению необходимы прежде всего для выполнения Агентством актуальных задач во время войны: выявление и розыск активов (в Украине и за рубежом), менеджмент арестованных активов в Украине и за рубежом (в частности, их инвентаризация, осмотр, проверки, контроль, объявления и отчетность).

Для качественной реализации этих функций центральный аппарат органа нуждается в следующем количестве сотрудников:

• Осуществление предварительного анализа и обзора активов; подготовка документов для рабочих, экспертных и конкурсных комиссий для реализации процедур по отбору управляющих и реализации активов – 25 работников. Эти задачи (в частности, подача объявлений в системах Prozorro и Prozorro.Продажи; разработка проектов договоров управления и реализации) нуждаются в персонале со профессиональным юридическим и экономическим образованиями

• Наполнение Реестра арестованных активов в контексте ежедневного поступления в бумажном и электронном виде от 300 до 700 определений - 10 человек

• Деятельность международного управления АРМА - в частности, реализация арестованных за рубежом активов, осуществляемая специалистами со знанием международного (частного) права и экономики - около 15 работников

• Заполнение налоговых деклараций в контексте принятия Закона об изменениях в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения и таможенных платежей арестованных активов - 15 человек

• Разработка новых механизмов в санкционной политике и возвращении санкционных активов - плюс 5 рабочих

• Деятельность юридического управления: нагрузка через судебные дела, разработка нормативно-правовых активов и сопровождение конкурсных процедур - 15 человек

• Аналитическое обеспечение и стратегическое планирование - 5 работников

• Совершенствование Реестра арестованных активов: разработка технических задач и технической документации, которая позволит обеспечить унифицированный, автоматизированный и упрощенный доступ к этой базе данных всех заинтересованных лиц - 10 человек

• Аудит и работа с персоналом с целью повышения уровня профессионализма сотрудников АРМА - 5 человек.