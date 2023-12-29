Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.



По инициативе заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Романа ХАРЧЕНКО наша команда Фонда «Рідна країна» посетила Херсон с гуманитарной миссией.

У нас была возможность познакомиться с работой херсонских спасателей и пообщаться с ними. Для их семей мы передали новогодние и мировоззренческие подарки и выразили искреннее восхищение мужеством и профессионализмом пожарных прифронтового Херсона.

Деятельность этих подразделений ГСЧС еще раз подтверждает результаты социологических исследований, согласно которым после Вооруженных Сил Украины, ГСЧС и Национальная гвардия являются наиболее уважаемыми государственными институтами в украинском обществе.

Напомню, что это уже 3 гуманитарная поездка нашего Фонда «Рідна країна» на освобожденную от российской орды военного преступника Путина Херсонщину.

Искреннее благодарность за содействие и поддержку нашей гуманитарной поездки Гощанской кондитерской фабрике и ОО «Движение перемен» (Андрей Кошара)

П.С. И, конечно, я посетил знаменитую Чернобаевку, потому что в довоенное время был частым гостем здешней бригады военной авиации. А кроме того, я тоже родился в Чернобаевском районе, правда, Черкасской области.