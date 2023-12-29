Обсуждения по конфискации российских активов активизировались на фоне неуверенности экономической помощи для Украины.

США обсудит план конфискации российских государственных активов, около 300 миллиардов долларов из которых заморожены на Западе.

Обсуждение планируется провести на заседании 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, сообщает Financial Times.

Инициативу США поддерживают Великобритания, Япония и Канада, а вот страны ЕС, где заморожена большая часть российских активов, выражают оговорку. Так, Германия, Франция, Италия и ЕС указывают на необходимость взвесить все правовые последствия и влияние возможного решения на финансовую систему Европы.



Ранее американские чиновники сообщили The New York Times о международных обсуждениях, как провести конфискацию этих активов в рамках санкций против России за вторжение в Украину.

Издание сообщает – уже в феврале союзники могут объявить соответствующий план.

Обсуждения по конфискации российских активов активизировались на фоне неуверенности двусторонней экономической помощи от международных доноров.

Если помощь не поступит в начале 2024 года, Украина может быть вынуждена задержать выплату зарплат госслужащим и пенсиям.

Политический эксперт Геннадий Дубов пояснил, что для оказания помощи Украине республиканцы в Конгрессе требуют ответа на вопрос, когда будут достигнуты цели на поле боя.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Помощь будет, безусловно, поскольку без американской помощи прогноз совсем плох. Но она изменится, это уже очевидно. Следующий год у американцев – это год предвыборной кампании», – отмечает Геннадий Дубов.

Как объясняет эксперт, противостояние демократов и республиканцев происходит в такой плоскости: одни говорят о том, что необходимо поддерживать бюджетные расходы на прежнем уровне, другие говорят, что нужно жить по имеющимся средствам, госдолг в 33 миллиона – это не очень хорошо.

Как сообщала Politeka, Ниранжан объяснил, что следующие большие войны зависят от Украины, от того, насколько она ослабит россию и какой новый мировой строй она создаст.





Также Politeka писала о том, чтоМусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации.