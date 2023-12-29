На сайте Президента Украины 28 декабрябыла обнародована новая петиция, инициированная Тамилой Алексик, которая выступает от имени "жен, матерей и сестер наших защитников, находящихся в плену.



В петиции высказана просьба лишить российских военнопленных в лагерях содержания в Украине возможности звонить по телефону родным в Россию. Алексик отмечает, что украинские военнослужащие, которые сейчас в плену в России, не имеют возможности связи с Украиной, а также ограничены в возможности переписки с родными.

Автор подчеркивает, что Женевские конвенции не требуют обязательного обеспечения телефонных разговоров пленными с родными, поэтому Украина не нарушит международные обязательства, ограничив право российских пленных на телефонную связь.

В обращении также отмечается, что семьи украинских пленных защитников лишены права на получение информации о состоянии здоровья или местонахождении своих родных. "Мы пишем письма нашим мужчинам, сыновьям и братьям, но даже не знаем, доходят ли они до них", - заявляет Алексик.

Тамила Алексик призывает приостановить право пленных на телефонную связь до тех пор, пока Россия также не обеспечит возможность украинским защитникам регулярно пользоваться телефонной связью. Она считает, что право пленных врагов на связь с родными должно зависеть от политики РФ в отношении украинских защитников.



Если петиция наберет более 25000 голосов в течение следующих 91 дня, Президент должен будет на нее отреагировать .