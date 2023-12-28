Сегодня 28 декабря активисты общественной инициативы «Украинская Солидарность» совместно с ОО «Украинское казачество» провели казачье вече, на котором собрали представителей всех регионов Украины. На собрании казачество обсудило вопросы действия Переяславского соглашения и Мартовских статей. В результате дебатов, казачество сошлось на том, чтобы денонсировать эти договоры, - сообщает ОО «Украинская солидарность» на своей странице Facebook.

Также во время вече прошли выборы Гетьмана всей Украины, на которых единогласно была поддержана кандидатура Валерия Залужного гетманом. «Валерий Федорович за время пребывания в должности Главнокомандующего доказал всему украинскому народу, что он достойный сын украинского народа и что он, в отличие от всех других чиновников, не изменит своим принципам, ценностям, своему народу и своим братьям-казакам, защищающим с ним бок о бок нашу Неньку», - говорится в сообщении.

«Верчественная грамота» и Гетманская булава уже переданы Главнокомандующему почтой.

Вместе с тем «Украинская солидарность» призвала все казацкие сообщества присоединиться к ним и признать Залужного Гетманом всего украинского казачества.

«Верчественная грамота» и Гетманская булава уже переданы Главнокомандующему почтой.

Вместе с тем «Украинская солидарность» призвала все казацкие сообщества присоединиться к ним и признать Залужного Гетманом всего украинского казачества.