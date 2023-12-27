Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, в своей колонке YouControl анализирует вызовы и планы на 2024 год в сфере финансового мониторинга. Он фокусируется на том, как это повлияет на корпоративный сектор.

Роль Госфинмониторинга в защите финансовой системы страны

Как председатель Госфинмониторинга, я горжусь нашей работой по защите финансовой системы страны, особенно в условиях военного положения. Наша работа с фокусом на выявлении и препятствии финансированию терроризма оказалась критически важной. За последний период мы обнаружили и проанализировали подозрительные финансовые операции на сумму более 147 млрд гривен. Это более 1800 материалов за период действия военного положения.

Понятно, что мы сейчас фокусируемся на аналитических расследованиях, связанных с финансированием терроризма, сепаратизма и военной агрессией со стороны России, а также на расследованиях, связанных с коллаборационной и коррупционной деятельностью. В настоящее время расследуются 347 кейсов по подозрениям в государственной измене. Госфинмониторинг передал правоохранительным органам информацию о 487 коллаборантах и ​​предателях. Заблокировано 2500+ счетов.

Использование риск-ориентированного подхода к отчетности

Внедрение риск-ориентированного подхода стало ключевым шагом в нашей работе. Это позволило нам эффективно выявлять финансовые преступления и повысить качество информации, которую мы получаем от финансовых институтов.

Еще с 2020 года субъекты финансового мониторинга придерживаются кейсового (риск-ориентированного) отчета о подозрительных операциях клиентов и их деятельности.

Приведу пример. Если в течение 2022 года в Госфинмониторинг подали более 52 000 кейсовых сообщений, то только за 11 месяцев 2023 года мы взяли на учет информацию о 132 000 таких кейсов.

Речь идет не просто о технических сообщениях, а основательных и качественных кейсах с подозрениями, выявленными на основе риск-ориентированного подхода.

Буду откровенен – качество информации от поступающего в Госфинмониторинг финансового сектора за последние годы возросло. Это означает, что возрастает и уровень применения частным сектором риск-ориентированного подхода.

Состояние и защита финансовой системы Украины

Современное состояние финансовой системы Украины и ее защита от глобальных угроз находятся в центре внимания Госфинмониторинга. Особенно в контексте российской агрессии против Украины, безусловно, носит террористический характер. Наша работа сосредоточена на противодействии финансированию терроризма и других противоправных действий, подрывающих глобальный порядок и безопасность.

Мы осознаем, что современные стандарты борьбы с финансированием терроризма традиционно сосредоточены на террористических группах и лицах, а не на государствах. Поэтому действия и реакции на российскую войну в Украине стали беспрецедентными для глобальных финансовых институтов, таких как FATF, MONEYVAL и Egmont Group. Важным шагом стало остановка членства России в этих организациях и его отключение от международного обмена разведывательной информацией.

В то же время, внесение страны в "черный список" FATF является сложным и длительным процессом, требующим детальной оценки рисков и угроз. Мы поддерживаем активное сотрудничество с FATF, работая над тем, чтобы обеспечить адекватную защиту глобальной финансовой системы от различных угроз, исходящих от России. Эта работа является конфиденциальной, но я могу заверить, что наша команда и наши международные партнеры работают неустанно, и справедливость обязательно возобладает. О конкретных последующих решениях будет сообщено соответственно.

Законодательные изменения в сфере финмониторинга

Закон № 3419-IX, который недавно был принят и получил значительное внимание и критику, существенно влияет на сферу финансового мониторинга. Я считаю, что этот закон сыграет ключевую роль в прозрачности определения политически значимых лиц, что является важным шагом на пути евроинтеграции Украины.

Данный закон изменяет определение термина "национальные публичные деятели", вводя статус публичного деятеля без ограничения сроком пребывания в должности. Этот вопрос был ключевым в контексте наших евроинтеграционных усилий и обсуждался на высоком уровне. Усилия исполнительной и законодательной власти позволили найти компромисс и принять взвешенное решение. Этот механизм общепринят в большинстве цивилизованных стран, и Украина не является исключением. На практике это не приводит к кардинальным изменениям в порядке финансового мониторинга публичных деятелей. Мы фактически вернулись к законодательству, действовавшему в 2020-2022 годах, внося необходимые уточнения для его улучшения.

Одним из важных аспектов нашей работы в Госфинмониторинге является взаимодействие с субъектами первичного финансового мониторинга, особенно в контексте идентификации политически значимых лиц (PEP). Мы понимаем, что для банков и других финансовых институтов это может стать дилеммой, ведь зачастую проще отказать потенциально рисковому клиенту, чем рисковать нарушением законодательства. Поэтому наша служба активно работает над разъяснительной деятельностью, предоставляя четкие руководящие указания по определению PEP, чтобы помочь частному сектору правильно применять нормы закона.

О создании отдельного реестра национальных публичных деятелей, мы придерживаемся позиции, что следование международному опыту является наилучшим решением. Важно учесть, что создание такого реестра не поддерживается международным сообществом, а его поддержка потребовала бы значительных ресурсов. Кроме того, существует риск, что финансовые институты будут полагаться исключительно на этот реестр, что может привести к недостаточной оценке рисков. В то же время, наша основная цель – обеспечение эффективности и соблюдения международных стандартов в сфере финансового мониторинга.

План действий на 2024 год

За 21 год существования Государственная служба финансового мониторинга Украины достигла значительных успехов в своей работе, развиваясь в соответствии с европейскими стандартами. Несмотря на конфиденциальность многих наших процессов, мы хотим быть открытыми и прозрачными в коммуникации с общественностью. Основной нашей задачей является обеспечение функционирования финансовой разведки.

Одним из существенных результатов нашей работы стало отстранение России от международных финансовых организаций, таких как FATF и Egmont Group. В условиях военного положения мы будем способствовать победе Украины. У нас есть четко определенные приоритеты и полная поддержка на высшем политическом уровне, что позволяет нам эффективно работать на благо национальной безопасности.

В будущем мы сосредоточимся на дальнейшем развитии и адаптации финансового мониторинга к современным вызовам. Мы планируем внедрить новые ИТ-решения, расширить международное сотрудничество и обеспечить более тесное взаимодействие с частным сектором. Хотим создать крепкую, прозрачную и эффективную систему финансового мониторинга, которая сможет адекватно реагировать на современные финансовые угрозы и способствовать экономическому развитию Украины.

Я верю, что вместе мы сможем построить прочную и стабильную финансовую систему, которая станет фундаментом процветания нашей страны.