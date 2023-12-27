Недавно был запущен новый проект под названием #bloodyolimpics, который имеет целью повлиять на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и предотвратить участие российских спортсменов в Олимпийских Играх 2024 даже под нейтральным статусом.

Инициатива ориентирована на спонсоров Олимпиады, целью которой является показать, что спонсорство игр может привести к ассоциации их брендов с поддержкой агрессора. Ключевая идея кампании состоит в том, что потеряв спонсорскую поддержку, МОК потеряет главный ресурс для проведения Олимпиады.

Организаторы кампании обращаются к широкой общественности за поддержкой, включая влиятельных и знаменитостей. Привлечение максимального количества инфлюэнсеров, спортсменов и известных личностей является ключевым аспектом успеха кампании.

Для координации действий участников был создан медиа-кот, содержащий всю необходимую информацию, материалы для публикаций, ссылки и хештеги. Важным элементом кампании является создание визуального контента для социальных сетей, в частности инста-сторис и посты с хештегом #bloodyolimpics, призывающих к действиям и поддержке проекта.

Организаторы выражают уверенность, что шансы на изменение позиции МОК все еще существуют, если создать значительный общественный резонанс.