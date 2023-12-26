Активисты общественной инициативы "Украинская Солидарность" назвали звезду в честь Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной инициативы«Украинская Солидарность» .

Небесное тело 7-го класса КИС10978737 под названием "Залужный Валерий Федорович" находится по координатам: RA 19h33m20.6s, Dec + 48°24`20``. Она находится в поле зрения телескопа "Kepler" между созвездием Лиры и Лебедя в непосредственной близости к звездам Вега (вторая по яркости в Северном полушарии), Денеб и Альбирео. Звезда имени Залужного зафиксирована в базах данных Google Earth и занесена в международный реестр звезд Kepler Input Catalog.

Сегодня во время презентации новой звезды глава «Украинской Солидарности» Михаил Слипченко отметил, что таким образом общественные активисты решили увековечить память об украинском главнокомандующем ВСУ за его выдающийся вклад в оборону Украины и выдающиеся достижения на поле боя. «Валерий Залужный – это звезда нашей страны, нашего войска… Поэтому наш выбор был очевидным и сегодня на украинском небосводе засияла еще одна звезда – это звезда нашего гетмана – Валерия Залужного!», - заявил общественный деятель.

Кроме того, он отметил, что еще одна не случайность – наличие трех семерок в номере звезды: «Это счастливое число – которое будет способствовать Валерию Федоровичу в его военной и политической деятельности».

Сразу после презентации сертификат с названием звезды и все сопутствующие документы, члены общественной инициативы отправили из Главпочтамта в адрес Министерства обороны Украины для дальнейшего их вручения Главкому.

О причинах появления общественно инициативы «Украинская солидарность» и планов организации на будущее Михаил Слипченко заявил: «Валерий Залужный для нас – Гетман! Потому мы решили объединиться ради поддержки нашего Гетмана! Сегодня мы объявляем о старте нашей общественной инициативы в поддержку нашего Главкома – Украинская Солидарность! Мы и дальше будем поддерживать его и призываем всех неравнодушных: Присоединяйтесь к нам!».

Подробную инструкцию, как найти звезду «Валерий Залужный» на небе и на картах Google Earth, можно найти на Facebook-странице общественной инициативы «Украинская Солидарность» по адресу: https:/ /www.facebook.com/profile.php?id=61554973799369