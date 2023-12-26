Госэкоинспекция сообщает последние цифры, раскрывающие впечатляющее влияние вооруженной агрессии РФ на нашу окружающую среду.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Цифровой анализ дает четкую картину экологических потерь, оценивает размеры ущерба и раскрывает конкретные аспекты, попавшие под удар.

Основные точки инфографики:

Цифры убытков: Определяем конкретные числа, представляя утраты в природных ресурсах.

Разнообразие агрессии: Рассматриваем влияние на различные элементы окружающей среды, воздуха, воды, почвы и биоразнообразия.

Длительное влияние: Сосредотачиваемся на долгосрочных последствиях, которые могут сопровождать природную среду в течение многих лет после завершения конфликта.