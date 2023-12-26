Это интересное ощущение пира во время чумы перед чумой, - Дарина Фрейн о россии

Кибер-проводник цифрового бытия Дарина Фрейн заявила, что в россии уже начинает рушиться иллюзия изобилия, все революции у них идут по семеркам, то есть в 2027 году что-то произойдет.