Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Если проанализировать все высказывания чиновников об очередной реформе в образовании, то с удивлением можно понять, что за кучей бессистемно упомянутых англицизмов, выпирает их главная цель:

НАЗНАЧИТЬ СВОИХ РЕКТОРОВ в самые престижные вузы страны.

О необходимости ЗАБРАТЬ право коллектива САМОСТОЯТЕЛЬНО выбирать своего руководителя ежедневно заявляют вице-премьер-министр Федоров и один из 9 заместителей Министра образования Винницкий.

Какие же причины этого выразительно антидемократического и антиевропейского предложения?

Как информируют парламентские источники, все очень просто, я бы сказал даже примитивно. В Верховной Раде, бесславно отработавшей свой срок и ныне полностью доверяющей менее 3 процентов украинцев, часть депутатов ищет… на какую «судьбоносную и полезную должность» им еще податься!

Потому что депутатами их уже не выберут, а тут еще и народ после обнародования деклараций с глупыми вопросами о том, как во время войны можно было обзавестись крутыми авто и домами и бюджетными деньгами для семейных фирм, лезет!

Поэтому общими интеллектуальными усилиями чиновников и депутатов властного большинства был найден выход:

отказываться от мандатов (о чем неоднократно заявлял их парламентский вожак Арахамия) и становиться РЕКТОРАМИ, но так, чтобы БЕЗ ВЫБОРОВ! А чтобы их помощники с немалыми зарплатами тоже не остались без дела, то чиновники планируют и всех проректоров и деканов НАЗНАЧИТЬ через министерские наблюдательные советы?!

Правда, здесь возникли проблемы:

- действующий Закон «О высшем образовании» в статье 42 подробно прописывает процедуру Избрания руководителя заведения высшего образования и напомню, содержит демократическое предписание об участии в выборах всего коллектива (не менее 75 процентов научно-педагогических работников, 15 – выборных представителей студенчества и 10 – выборных представителей из числа других работников вуза);

- европейская модель (напомню, что Украина взяла на себя обязательство о европейских принципах организации образовательного процесса) предусматривает избрание руководителя ТОЛЬКО за решение академического сообщества Университета.

(Подробнее о европейских традициях избрания руководителей Университетов можно прочитать в моей статье «Прочь от Европы» как правительственная стратегия «образовательной реформы»).

Поэтому идеологи назначения ректоров Наблюдательными советами от чиновников Министерства, понимая, что в Верховной Раде будет непросто ликвидировать автономию вузов и студенческое самоуправление гарантированное Законом, придумали новый путь - проведение так называемого эксперимента в важнейших вузах (читай в киевских и львовских вузах, земля для застройщиков).



Конечно, хоть называй это экспериментом хоть нет, но действующий закон «О высшем образовании» этого не позволяет. Поэтому я по-дружески советовал бы вице-премьер-министру Федорову сконцентрироваться на обеспечении кибербезопасности Украины (поскольку еще несколько дней назад, он не видел ей реальных угроз), а одному из 9 заместителей Министра образования Винницкому разобраться со своим двойным гражданством, который пишут в СМИ, он до сих пор незаконно находится в статусе гражданина Канады.

А с ректорами коллективы Университетов разберутся самостоятельно и в соответствии с национальным законодательством и европейскими традициями. Попытка же ликвидировать университетскую автономию и назначить без выборов своих ректоров - нынешних депутатов, плохо закончится.

Доказано Януковичем-Азаровым-Табачником…