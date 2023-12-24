У городского головы Днепра Бориса Филатова есть современный вертолет, который он не спешит передавать на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил блоггер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

«Есть ли у мэра Лондона, Нью-Йорка или Парижа собственный вертолет? Нет. А вот у мэра Днепра Бориса Филатова он есть. Филатов указал его в своей декларации за 2021 год вместе с парком элитных автомобилей и билетом в космос. И это не обычный вертолет. Это Eurocopter AS350 B2 2007 года выпуска, который сегодня стоит более $2 млн. евро. Это легкий вертолет с одним двигателем, созданный с применением передовых технологий, который может выполнять множество разнообразных функций – от транспортировки бойцов и эвакуации раненых до выполнения боевых задач. Господин Филатов регулярно хвастается, что помогает ВСУ. СМИ пишут, что за 2022 год он перечислил одной из воинских частей в качестве благотворительности чуть более 7 млн ​​грн. Но при этом Филатов почему-то не спешит отдавать свой вертолет, который мог бы принести гораздо больше пользы бойцам на передовой», - написал блоггер.

Как пишут СМИ, декларацию Бориса Филатова за 2022 год еще нет в открытом доступе, но известно, что за этот период он 8 раз информировал НАПК о существенных изменениях имущественного положения. a> Согласно им, например, в феврале прошлого года он приобрел себе мотоцикл Harley Davidson.