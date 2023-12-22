Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«По-моему, надо было вообще операцию заново планировать. Если по логике, надо было переходить в стратегическую оборону после Харьковской и Херсонской операций. И тогда нападающий теряет больше», - сообщил Олег Стариков.
По словам военного эксперта, любая война имеет циклы, и сейчас ми находимся на нисходящем цикле. Как отметил Олег Стариков, война – это синусоида, где чередуются прорывы и неудачи.
«То есть у нас был подъем, у нас была Харьковская и Херсонская операция. Потом пошло на спад, и мы на спаде начали планировать наступательную операцию. Подъем зависит от того, сколько ресурсов еще останется», - заявил Олег Стариков.
Как писала ранее Politeka, враг давит с трех сторон, назван населенный пункт: «Ситуация почти критическая».
Также Politeka сообщала, что Украину облетела новая трагическая весть: «Провожали на коленях».