Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«По той геополитической ситуации, которая сейчас есть на данный период, нас ожидает очень серьезное осложнение в первом квартале 2024 года. И будет применена в том числе и воздушная операция, они (россияне – Ред.) будут стараться занять полностью господство во воздушном пространстве Украины, выбив систему ПВО», - сообщил Олег Стариков.

По словам военного эксперта, сейчас россияне также пытаются выровнять фронт. Если говорить о Черном море, то нам удалось отогнать российскую армию. Как отметил Олег Стариков, если анализировать всю ситуацию, то горячая фаза войны должна закончиться где-то осенью 2024 года.

«Конфликт может перейти в низкую интенсивность, среднюю интенсивность, но он будет снижаться. Почему? Потому что ресурсов ни у кого уже реально не останется», - заявил Олег Стариков.

Как писала ранее Politeka, враг давит с трех сторон, назван населенный пункт: «Ситуация почти критическая».

Также Politeka сообщала, что россияне атакуют «Шахедами» нового образца, чем они отличаются: «Ужасные взрывы».