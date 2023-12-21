Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не подтвердила информацию о наличии контроля россиянами деятельности ООО «УкрГейм Технолодж» (бренд PIN-UP).

Об этом сообщает КРАИЛ в ответ на запрос Українських Новин.

В Комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, не подтвердивших контроль резидентами российской федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминалось в СМИ.

В судебном реестре появилась информация по иску от ООО «Укр гейм технолоджи» (Бренд PIN-UP) к информационному агентству, которое распространяло такие тезисы. Суд подтвердил, что лицензия PIN-UP была выдана без нарушений законодательства, а информация о российских владельцах признана недостоверной.

“В этом году мы подверглись информационной атаке с вбросами по собственности компании. Я точно знаю, что это была спланированная дискредитация бренда и крупнейшего налогоплательщика в сфере гемблинга в Украине. Первый суд по СМИ мы выиграли и двигаемся дальше отстаивая свою репутацию”, - отметил Игорь Зотько, владелец ООО «Укр гейм технолоджи» (Бренд PIN-UP) в комментарии Українським новинам.

В компании сообщили, что намерены в судебном порядке привлечь к ответственности за распространение ложной информации о бренде.