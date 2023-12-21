Военный эксперт Олег Стариков сообщил, что для людей в возрасте быстро перемещаться в бронежилетах на передовой очень сложно.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Война – это дело молодых, война – это очень ресурсозатратное мероприятие. Здоровье в молодости и после 50 лет совершенно разное. Молодой может выдержать неделю без сна, без еды, он может бегать, быстро передвигаться. На войне нужна маневренность: чем быстрее ты бегаешь, тем больше шансов, что ты выживешь», - сообщил Олег Стариков.

По словам военного эксперта, когда у человека сердечно-сосудистые проблемы либо желудочно-кишечные, то без таблеток он жить не может и бегать особо тоже. Как отметил Олег Стариков, на войне надо постоянно перемещаться, а это очень тяжело особенно в бронежилетах.

«Эти люди в возрасте не мобильные, они медленные. А еще есть риск инфаркта или инсульта», - заявил Олег Стариков.

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