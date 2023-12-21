Широкое распространение наркотических солей «Химпрома» свидетельствует о том, что наркокартель имеет покровителей среди представителей украинской власти, об этом пишет сайт Правовой контроль.

Об этом в заявил народный депутат VIII созыва, бывший заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук.

По его словам, не секрет, что «Химпром» специализируется на производстве и распространении наркотических солей. В этой связи, поясняет он, называть «Химпром» предприятием не верно – это настоящий наркокартель.

«Я знаю точно, что такой наркокартель существует, то есть это не миф, не выдумка. Я могу утверждать, что он имеет покровителей в коридорах власти, потому что без покровителей наладить такое широкое распространение этих наркотических солей практически невозможно», - пояснил он.

В качестве подтверждения своих слов Мосийчук заявил, что лично видел документы, свидетельствующие о том, что руководителем украинской наркогруппировки является некий Егор Левченко.

«У этой публики нет широкой сети, как например у классического ОЗУ. Они действуют локально. Если им нужно кого-то нанять, к примеру, из любого города Украины, они берут и нанимают для этого спортсменов. Причем, насколько я понимаю, эти люди не жалеют денег на инфокампании, как для устранения конкурентов, так и для очернения имиджа тех, кто пытается о них что-то выяснить», - объясняет Мосийчук.

Политик подчеркивает, речь идет о мощной наркогруппировке с достаточно сильной «крышей» во власти, благодаря которой наркотические вещества свободно поступают гражданам Украины.

Ситуация осложняется еще тем, что многие военные, нуждаются в реабилитации, которая предполагает лечение, в том числе, медикаментами, в составе которых – опиоиды, ноотропы и тд.

«Здесь нужно решение общества по реабилитации. Это больше даже не борьба с наркотиками, а по реабилитации людей и инвалидов, возвращающихся с фронта... Это не проблема только этой войны – все войны порождали подобные вещи, поэтому здесь борьба с наркотиками – это одно направление, безусловно, но другое направление – это реабилитация, лечение и поддержание здоровья тех, кто вернулся инвалидом, тех, кто стал инвалидом вследствие того, что защищал Родину», - подытожил он.