По данным Минкультуры, после начала российского полномасштабного вторжения в Украине уничтожены или повреждены 863 исторических и культурных памятника. Кто и как будет восстанавливать это наследие после войны, учитывая более важные вызовы, связанные с восстановлением мирной жизни украинцев?

Об этом написал "Фокус".

Председатель Всеукраинской Ассоциации Охраны Культурного Наследия Александр Никоряк отмечает, что сохранение памятников является вопросом национальной безопасности. "Враг разрушил множество объектов культурного наследия по всей Украине, ведь пытается уничтожить наш культурный код", — подчеркнул он.

Понимание этого факта побудило госслужащих, специалистов, бизнесменов и общественных активистов провести недавно Международный форум "Реставрация и восстановление культурного наследия Украины после большой войны", в котором принимали участие специалисты из Украины, Польши и Хорватии. Последние страны были схожи с нашей болью, в частности во время Второй мировой войны были уничтожены исторические центры многих польских городов, а во время войны на Балканах в 1990-х ужасных разрушений понесла жемчужина хорватского наследия — город Дубровник. Поэтому сегодня их опыт восстановления памятников очень важен для Украины.

Сколько средств понадобится на восстановление разрушенных российскими войсками украинских памятников – до сих пор неясно, ведь война продолжается. Приблизительно определить сумму можно на примере сбора средств на реновацию только 20 объектов, которые нуждались более 2 млрд грн. Это чрезмерная нагрузка для послевоенного государства, когда на его балансе официально находится 152 тыс. памятников культурно-исторического наследия.

В то же время бизнес не всегда понимает зачем вкладывать в старые объекты, ведь возвести новые выгоднее. Тем более, что инвестиции в восстановление объектов культурного наследия возвращаются медленно (если, конечно, возвращаются вообще). Однако есть и другое мнение.

"Культурно-историческое наследие может быть прибыльным. Менее чем за 10 лет можно окупить инвестиции в полностью разрушенный объект путем изменения его первичной функции", — подчеркнула Анна Гаврилов, директор ООО "Дворец Розділ", основательница инициативы "Спадщина.UA", которая занимается возрождением культурных пам& #39;яток с 2016 года.

Подобного мнения придерживаются в инвестиционной компании DOVGIY FAMILY OFFICE. Она имеет несколько успешных кейсов ревитализации старых построек конца 19 – начала 20 века. В первую очередь, речь идет о восстановлении дома Новикова на столичном Подоле. Двухэтажное здание, созданное архитектором Николаем Казанским в 1893 году, в наше время было заброшено и постепенно разрушалось. Компании удалось восстановить дом почти полностью. В 2018 году это сооружение стало инновационным бизнес-пространством и вернулось в активную киевскую жизнь.

В компании считают, что к вопросу сохранения наследия следует подходить комплексно и уже сегодня создавать добавленную стоимость " объектов. Речь идет о формировании понимания важности старых построек, эстетического увлечения ими. Для этого был создан цикл радиопрограмм и подкастов "Маленькие истории великого Киева". Первый сезон проекта рассказывает о том, как успешные бизнесмены, художники и архитекторы 19 и начала 20 века создавали Киев, из-за каких сложностей проходили и как побеждали тогдашнюю имперскую власть ради города.

"Цель нашего проекта — формирование осознанной любви горожан и бизнесменов к Киеву. Это наш путь взвешенного инвестирования в сохранение историко-культурного достояния Киева. Мы уверены, что любовь является главным драйвером в этом деле. Мы хотим влюблять слушателей в Киев и таким образом формировать желание беречь и приумножать наше достояние для следующих поколений», — объяснила партнера DOVGIY FAMILY OFFICE Оксана Гуляева.

И. о. министра культуры Ростислав Карандеев заявил на Форуме, что будет инициировать формирование реанимационного пакета помощи для историко-культурных памятников. По его словам, государство ожидает около 250 млн грн от лицензий на игорный бизнес в 2024 году, которые будут направлены на первоочередные работы по защите наследия.

Также на Форуме объявили о разработке Стратегии восстановления культурного наследия. Документ станет базой и обоснованием для предоставления грантовых запросов на получение донорских средств, которыми могут стать репарации, частные средства, пожертвования спонсоров и меценатов, помощь, предоставленная Украине в рамках международной поддержки.