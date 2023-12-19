В Официальном журнале ЕС 18 декабря 2023 года опубликовано Решение Совета Европейского Союза (CFSP) 2023/2871 о внесении изменений в Решение 2014/145 /CFSP относительно ограничительных мер по действиям подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, с перечнем физических и юридических лиц, на которые распространились санкции в пределах принятого 12-го пакета.

Согласно принятому решению, в список санкционированных лиц страны-террориста было включено подразделение финансовой разведки россии (росфинмониторинг) и ее руководителя.

В причинах внесения этих лиц в вышеуказанный санационный перечень, в частности указано следующее:

«Росфинмониторинг – российский федеральный орган исполнительной власти, созданный указом Президента Российской Федерации в 2001 году, отвечающий за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вся деятельность Росфинмониторинга находится под непосредственным руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

С начала агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года Росфинмониторинг сотрудничает с Министерством обороны России над проектом банковской и казначейской поддержки для выполнения так называемого нового «Государственного оборонного заказа» России, введенного после начала войны с целью милитаризации российской экономики.

Росфинмониторинг постоянно вносит лиц и организации, считающиеся критическими по отношению к Кремлю, в свой реестр «терроризма и экстремизма», включая журналистов и западные социальные медиа-платформы.

Росфинмониторинг по существу поддерживает и пользуется поддержкой правительства Российской Федерации, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».