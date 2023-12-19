«Поддержка Южной Америки важна, прежде всего, для имплементации Украинской Формулы мира», — подчеркнул в прямом эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

«Визит президента Владимира Зеленского в Аргентину – это фактически начало новой страницы в отношениях Украины и государств Южной Америки. Ведь долгое время, с начала 2000-х годов, Украина не работала системно с Южной Америкой. Россия же на протяжении всего этого времени активно продвигала на этом континенте свои интересы: и политические, и экономические», - отметил он.

«Несмотря на это, новоизбранный Президент Аргентины Хавьер Милей пригласил на свою инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, во время их двусторонней встречи была достигнута договоренность, что Аргентина поможет нашей стране подготовить столь долгожданный саммит Украина – Южная Америка. Что очень важно, прежде всего, в контексте имплементации Украинской Формулы мира. Кроме того, было договорено, что Аргентина присоединится к следующей встрече советников лидеров государств по нацбезопасности и внешней политике, которая состоится уже в январе», - сообщил народный депутат.

Также он сообщил, что наш Президент провел конструктивные встречи с президентами Уругвая Луисом Лакалье Поу, Парагвая Сантьяго Пена и Эквадора Даниэлем Нобоа. «Такие диалоги очень важны. Ведь нужно заручиться поддержкой как можно большего количества государств: решения Генассамблеи ООН для нас очень важны, в том числе относительно будущего специального трибунала над россией. Колониальное прошлое многих стран Южной Америки дает нам возможность апеллировать к стремлению справедливости и убеждать, что агрессор должен быть наказан», - подчеркнул Арсений Пушкаренко.

По его мнению, сегодня в Южной Америке немало новых руководителей дипломатических представительств Украины, опытных и активных Послов, поэтому есть большие надежды, что мы будем менять повестку дня и перезагружать отношения с этими странами. Начало положено – и в геополитическом контексте это очень важно для нас.

Отдельно народный депутат отметил достаточно четкую проукраинскую позицию Чили и Перу, в частности, Президент Чили Габриель Борич публично поддержал Украину. «В этом направлении будем работать и дальше. В начале следующего года планируется визит в Южную Америку нашей парламентской делегации во главе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко. На межпарламентской площадке важно общаться, разъяснять нашу позицию, доносить правдивую информацию о ситуации в Украине, приглашать посетить наше государство лично. 20 лет назад было заложено несколько фундаментов серьезного стратегического сотрудничества между Украиной и странами Южной Америки, в том числе космические и авиационные проекты. Однако это потенциальное большое сотрудничество, к сожалению, разрушило влияние российских спецслужб. Поэтому сейчас необходимо налаживать связи с государствами Южной Америки, в частности, для экономического сотрудничества», - подытожил Арсений Пушкаренко.