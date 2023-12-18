На фоне острой ситуации, сложившейся в результате вооруженной агрессии российской федерации, необходимо анализировать влияние войны на экологическую ситуацию в Украине. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Государственная экологическая инспекция Украины регулярно предоставляет инфографику, отражающую рассчитанные убытки для окружающей среды, вызванные военными событиями с 24 февраля 2022 года.

Обновленные цифры указывают на огромные потери и отрицательные последствия для окружающей среды. Например, загрязнение воздуха, водных ресурсов и почв вследствие обстрелов и выбросов промышленных загрязнителей приводят к серьезному нарушению экосистем и угрозе здоровью людей.

Эта инфографика служит не только источником информации об экологическом ущербе, но и важным инструментом для международного сообщества и общественности в целом, придавая объективный взгляд на экологический кризис, возникший вследствие агрессии.