Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что настоящие патриоты сейчас те, кто работает и платит налоги в государственный бюджет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Надо молиться и за страну, и за армию, и за каждого, кто живет в нашей стране, за каждого, кто не уехал, потому что это показатель патриотизма. После 24 февраля 2022 года каждый, кто остался в стране и работает или пытается работать, помогая при этом армии, и пытается обеспечить свою семью, — это все патриоты страны», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, патриоты Украины – это именно те люди, которые здесь работают, здесь платят налоги и помогают стране всем, чем могут. Как отметил Дмитрий Спивак, сидеть в других странах, фотографироваться на фоне украинских флагов и рассказывать, как правильно любить Украину, — это не патриотизм.

«Сюда возвращайтесь, в страну, где идет война, и покажите своим примером, какие вы патриоты», - заявил Дмитрий Спивак.

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