Проблема употребления запрещенных веществ в Украине, в частности наркотиков, приобретает новые масштабы. Эту тему прокомментировала внефракционный народный депутат Юлия Яцык, пишет Правовой контроль..

«Торговля наркотиками всегда была прибыльным делом, поэтому война – не исключение», – заявила народный депутат.

Яцык уверена, что факты употребления наркотических веществ есть, это однозначно.

«Неоднократно на "Новой почте" обнаруживают посылки, бандероли с разными солями, марихуаной и другими видами наркотиков», - сказала она.

Яцык объяснила, что ситуация усугубляется тем, что в Украине никак не регулируется вопрос употребления наркотиков как болеутоляющих.

«Есть морфины, которые выписывают учреждения здравоохранения, в случае, когда уже тяжелая форма заболеваний и так далее. Есть заменяющая медицина для людей, которые употребляли, и затем прекратили употребление. Ну, что касается такого легализованного употребления наркотических веществ, однозначно у нас в Украине такого нет», - добавила нардеп.

В то же время Яцык отметила, что лично не видела ни одного человека, который был бы в состоянии наркотического опьянения на фронте.

Что касается сбыта наркотиков, отметила нардеп, то это однозначно вопрос уже к полиции.

«Точно знаю, что через Одессу в Украину попадают наркотические вещества. Потому что Одесса – это порт. А уже из Одессы растекается по всей Украине. Также у нас есть предприятие «Химпром», постоянно разоблачающее в производстве солей, оно же неприкосновенное, которое контролируют правоохранители и силовики», - резюмировала народный депутат.

Отметим, что, по информации BBC, на территории Украины из США стал поступать фентанил – опиоидный анальгетик, который является основой для синтетических наркотиков. По данным издания, количество смертей от передозировки синтетическим опиоидом фентанилом в Соединенных Штатах возросло более чем в три раза с 2016 по 2021 год.