Украина выполнила домашнее задание и ожидает положительного решения Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе относительно начала переговоров. Об этом в прямом эфире телемарафона «Единые новости» отметил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

«На днях Верховная Рада Украины поддержала Постановление об Обращении Парламента к государствам-членам Европейского Союза и институтам ЕС по поддержке открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Инициированное руководством Украинского парламента и подписанное руководителями всех фракций и групп Обращение, в первую очередь, было призвано показать всему миру неизменность нашего цивилизационного выбора и нашего последовательного движения в европейскую семью», – подчеркнул народный депутат.

Также он отметил, что в самом Обращении были указаны как основные вехи на евроинтеграционном пути нашего государства, так и убедительные результаты в процессе его преодоления. Кроме того, в Обращении была озвучена просьба об усилении санкций против России и дальнейшей финансовой поддержки нашей страны и помощи оружием.



«Украина стала щитом для всего европейского континента, в частности для Европейского Союза. Поэтому этим Обращением мы еще раз подчеркнули: Украинский народ в лице Парламента, представляющий людей и имеющий прямой мандат, подчеркивает всю важность решения, которое будет принято в Брюсселе, чтобы мы могли перейти к непосредственным переговорам о нашем вступлении в ЕС», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.



По его мнению, свидетельством нашей политической воли является ряд законопроектов, принятых на прошлой неделе в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии и в тот же день, подписанные Президентом Украины. В частности, это законы, предусматривающие возможность НАПК проверять имущество, приобретенное в публичную службу. А также об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее были определенные ограничения по определению руководством САП структуры, штата, условий труда. Кроме того, увеличены сроки рассмотрения расследования уголовных производств до момента оглашения подозрений. К тому же, предусмотрено поэтапное увеличение состава НАБУ, чтобы его работники могли работать в разных уголках страны и охватывать различные сферы деятельности. В конце концов, Украина выполнила все рекомендации и обязательства по обеспечению прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах. Это уже третий этап принятия Верховной Радой соответствующих решений по нацменьшинствам, напомнил политик.



«Поэтому подходим к заседанию Европейского Совета с полностью выполненным домашним заданием. Конечно, будут и следующие этапы, и впереди нас ждет еще много работы. Но интеграция в ЕС дает толчок реформам в нашей стране и открывает новые возможности», – заявил Арсений Пушкаренко.



Также он напомнил, что во время пребывания в Киеве в годовщину Голодомора Председатель Европейского Совета Шарль Мишель засвидетельствовал свою поддержку Украине. Прежде всего, он отметил, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС будет сигналом европейским гражданам о том, что их безопасность и благосостояние заботятся. Также он выразил убеждение: расширение ЕС позволит сделать Европу более безопасной и богатой. И такое решение станет сигналом и для граждан Украины и Молдовы о том, что Евросоюз является надежным партнером, который придерживается своего слова. Также начало переговоров о вступлении нашей страны в Европейский Союз — это еще один сигнал для России и всех, кто хочет подорвать мировой порядок, уверен европейский топ-чиновник.

«Кроме политического решения о начале переговоров, мы ожидаем и еще одно, очень важное – по выделению Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи, которая позволит продолжить успешную трансформацию государства», — отметил политик.

